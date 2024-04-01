太魯閣事件三周年 林佳龍：我沒有忘記這個日子

明天就是太魯閣408次列車事故屆滿三周年，總統府秘書長林佳龍晚間在臉書寫到，幾天前，太魯閣的眼淚家屬代表傳給佳龍一封「太魯閣的眼淚給小英總統的一封信」，信中提及雖然台鐵公司化已達成，但是台灣鐵路的安全改革之路不能停下腳步，不要再讓任何一個家庭遭遇這樣的不幸與傷痛。

林佳龍表示，因為行程關係，他雖然無法親自出席「太魯閣事故三周年追思會」，但他沒有忘記這個日子。

林佳龍表示，今年1月，他陪同蔡英文總統一起見證台鐵公司正式掛牌，這也是台鐵改革關鍵的一大步。在這過程中，政府努力地加速推進，還有太魯閣列車事故罹難家屬的奔走與參與，背後更多的是國人對這間百年老店的期許，期許台鐵公司能落實最高品質的安全控管，用最高標準面對每一分每一秒以及每一位乘客的生命，這也是所有罹難者家屬心中共同的期盼。

林佳龍表示，改革的路走了20年才終於完成，台鐵公司化只是一個開始，雖然無法一次到位，但能打破舊有僵化的公務體系制度，建立新的企業營運模式與文化，引進專業的鐵軌運輸產業專才與技術，提升台鐵的安全性，這是所有罹難者家屬的期待，因為事故而離去的生命，「我們知道，祂們都在天上看顧著。」

林佳龍表示，今天傍晚，他打電話給罹難消防弟兄黃法喆的爸爸，關心他最近店裡的生意狀況，也請他記得照顧好身體。他告訴黃爸爸，「我們一直帶著這份傷痛，家屬的淚水與盼望，持續監督台鐵安全改革的進度。」

「每當想起那一天，我們不可能不悲傷。但是我們要一直努力，讓台鐵成為更好的台鐵，永遠不再發生意外。」