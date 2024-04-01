批扭曲釋憲文 藍委質詢政院副秘書長爆氣要她下台

立法院司法及法制委員會今天排審國會改革相關法案進行法案詢答，國民黨立委吳宗憲質詢時怒批行政院副秘書長何佩珊扭曲大法官會議釋字585號解釋文，大罵何胡說八道，但何佩珊堅持她說的是事實，讓吳宗憲爆氣，要何佩珊走下備詢台，禁止再回答，場面一度尷尬。

針對國民黨團、民眾黨團所提國會改革法案，規定官員反質詢或作虛偽陳述等是否課以行政罰，何佩珊今天在司法委員會報告時指出疑慮，呼籲立法院朝野三思是否有違權力分立的平等關係，是否有違大法官會議釋字585號解釋文等釋憲意旨，請立院修法時審慎衡酌，以符合憲法所揭示的相關原理。

吳宗憲質詢時指出，行政院報告引用司法院釋字585號解釋，認為他的版本違反法律程序。但是585號釋憲文不是在談質詢權，而是在談調查權，行政院怎麼會拿一個調查權的問題放到質詢權去討論？

吳宗憲批評，行政院扭曲釋字585號文，原真調會未明定立法院行使此項裁罰權的程序；對違反協助調查義務者行使裁罰權的要件，亦非明確，與正當法律程序及法律明確性的要求均有未符。

何佩珊表示，585號解釋文確實僅止於調查權的範圍，但她要強調的是，585號解釋裡面關於裁罰及刑罰的條文，都被宣告違憲。

不過，何佩珊話還沒說完，吳宗憲即氣憤打斷，要求何不要亂解釋，「你收回剛剛的話，大法官哪有講那句話！」何佩珊連忙解釋，「我還沒講完，委員如果讀後面是沒有錯的，理由書和釋憲文本身就是載明相關行政罰與刑罰的條文是違憲。」

吳宗憲表示，大法官是認為必須在符合正當法律程序與法律明確性的要求下才能這樣做，並非說這麼做違憲。何佩珊前提沒有講就直接下結論，他無法接受這樣的說法，行政權不能亂解釋大法官會議解釋，當場爆氣要求何佩珊走下備詢台，不要再講話。

代理召委翁曉玲示意何佩珊離開備詢台，但何佩珊還想繼續解釋，翁曉玲則斥「主席已經告訴您，請您下台，奇怪欸！這是要怎樣，回去休息！」