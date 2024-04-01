中科院不適用採購法 違規廠商鑽漏洞換牌承攬工程

立委質疑廠商使用大陸原料遭中科院停權，卻用其他招牌繼續承包國防部工程，是否國防部無法可管。中科院長張忠誠表示，確實有這個情況。國防部採購室主任趙亞平說，未來國防部會落實管制。

張忠誠與趙亞平是在立法院外交國防委員會，答覆國民黨立委徐巧芯的質詢時，作了以上的表示。國防部長邱國正表示，不至於無法可管，管理方法可能有遺漏，就是已經限制，怎麼會流進來。趙亞平指出，因為豐益國際是被中科院停權，中科院不適用政府採購法，會請中科院將採購廠商黑名單給予國防部，未來國防部會落實管制。

國民黨立委王鴻薇上午舉行記者會，她表示，豐益國際聯合有限公司因為使用大陸原料，去年11月遭中科院解約，停權三年，但豐益持續承攬國防部案子。註冊同一地址的久鼎聯合有限公司，以及相同負責人的永冠應材有限公司，前年9月發生進口大陸原料被查獲後，也繼續承攬國防部各單位的案子。這種有國安疑慮廠商還能持續承包國防部生意，是法規跟不上，還是廠商太狡猾，廠商狡兔三窟，換殼上市的行為，難道無法可管。

徐巧芯隨後也在外交國防委員會提出質詢，張忠誠承認有此情況。他說，本案為中科院民國110年採購案，111年9月豐益國際交貨時，發現原料來自中國大陸，停權三年。

徐巧芯說，這些廠商還是能夠承攬國防部的案子，這是無法可管，還是太輕忽。趙亞平表示，久鼎、永冠從去年到今年有十幾個承包國防部的案子，豐益被中科院停權後，還有承包國防部7案。