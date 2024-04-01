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邱國正兒被爆涉黃是綠營內鬥？吳思瑤：不樂見以訛傳訛

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國防部長邱國正。記者許正宏／攝影
國防部長邱國正。記者許正宏／攝影

國防部長邱國正兒子涉黃， 有傳言指是綠營劍指邱國正內鬥。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天受訪表示，她非常遺憾對於這種小道消息、不實傳言打擊賴清德接棒時刻，給政府找麻煩，給政府增加難度。她不樂見此事以訛傳訛，私人事件無限上綱到國家層級或總統的部會首長任命權。

吳思瑤表示，邱國正兒子涉黃引發媒體揣測的事，就讓它留在揣測裡，這不會影響未來政權的交接和新內閣相關首長的任命，相信賴清德會有最好的處置，安排出最亮麗的名單。賴清德一再說要尊重行政院長陳建仁現在的團隊，政策延續是必然的，所以這次組閣沒像過去相對的快速，但一切都在安排當中，要尊重仍在領導國家和團隊的陳建仁。

對於未來的國防部長人選，吳思瑤說，尊重賴清德對人事的安排，不要無限上綱、過度連結，這些討論都沒有正當性和建設性，不方便也拒絕臆測回應。

吳思瑤表示，賴清德和蔡英文總統都是非常有高度的前後任總統，會有最好的經驗傳授，對國防政策也會有最全面的交接。

對美國在台協會主席羅森柏格今天來台，吳思瑤表示，歡迎越來越多的國際友人來訪，傳達民主國家對台灣的支持；但國際越來越多國家走向台灣、台灣也走向國際之時，前總統馬英九今天卻啟程去中國，此時此刻國民黨、馬英九執意走向中國，走入九二共識、一中框架，何其諷刺，兩相對照不勝唏噓。

對於羅森柏格來台是否是來確定準總統賴清德的外交路線，吳思瑤說，政權交接過程，兩岸外交都是延續性，賴清德多次宣示，絕對會延續蔡英文總統的路線，國際訪賓絡繹不絕，未來會更多，樂見愈來愈多國際朋友跟台灣站在一起，這個時機點不需要聯想臆測，賴清德勢必延續蔡英文路線。

吳思瑤 蔡英文 賴清德

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