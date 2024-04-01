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董事會改組受矚 民主基金會：4/10日開董事會

中央社／ 台北1日電

台灣民主基金會董事會改組受矚目，基金會今天表示，代理董事長吳釗燮於2月23日向立法院韓國瑜說明相關事宜，但直到3月28日都等不到開會通知，外交部最後決定4月10日下午開會，並向韓國瑜說明。

台灣民主基金會董事長過去依慣例由立法院長擔任，韓國瑜在2月1日當選立法院長後，能否接任基金會董事長引起不少討論。韓國瑜曾說，尊重改任期程，期許能盡己之力做到超然專業，他邀請政大教授盧業中出任基金會執行長。

台灣民主基金會上午發布新聞稿表示，今年2月5日向代理董事長、外交部長吳釗燮辦公室說明，因應立法院改選與第7屆董事監察人任期屆滿的董事長改選及董事監察人改組案，之後吳釗燮於2月23日向立法院長韓國瑜說明相關事宜，但是，台灣民主基金會直到3月28日都等不到開會日期通知。

台灣民主基金會指出，基金會過去在立法院改選後，都在3月底、4月初推舉董事長。因此，基金會召開第7屆第6次董事暨監察人聯席會推舉董事長案，實在具有依法行政的必要性和急迫性。

台灣民主基金會說明，根據財團法人法規定，基金會須在4月15日前，將去年度決算報告送達主管機關外交部，基金會曾事先徵詢外交部主計處意見，得到依法辦理的答覆，沒有延期提報的空間。

台灣民主基金會說，依據基金會組織章程規定，須在4月16日之前由第7屆董事會開會確認第8屆董事監察人名單；有關基金會的董事長改選案，從2月1日第11屆立法委員就任起算，到4月30日將滿3個月，依據組織章程規定，須在4月30日前完成改選。

台灣民主基金會指出，基於依法行政，基金會在3月28日下午向外交部當面報告相關各項規定，並建議儘快召開基金會董事監察人聯席會議，一併處理董事長推舉案、第8屆董事監察人名單以及決算案。

台灣民主基金會表示，外交部最後決定在4月10日下午開會，並向韓國瑜辦公室說明。第7屆第6次董事暨監察人會議所推舉董事長，將補足前董事長游錫堃所留下的任期，該任期到今年6月16日屆滿。

台灣民主基金會指出，第8屆董事監察人將於6月17日就任，並在第一次聯席會確認董事長新任期。至於外界所關心的執行長人事案，根據組織章程規定，第8屆執行長人選將於第8屆第一次董監事聯席會，或是董事長指定的時間處理。

外交部 立法院 韓國瑜

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