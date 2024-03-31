快訊

垃圾、狗屎堆滿地！惡質情侶欠8個月房租開溜 房東1原因無法趕人崩潰

強烈雷雨帶來了...北市颳起強陣風 「6行政區」大雨狂下1小時

輝達營收急竄至全球第2！去年晶片銷售排名曝光 聯發科排名後退至第13

聽新聞
test
0:00 / 0:00

對抗藍白？民進黨團擬天天「甲級動員」 黃國昌譏過去8年混很兇

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立法院黨團總召柯建銘。記者胡經周／攝影
民進黨立法院黨團總召柯建銘。記者胡經周／攝影

民進黨立法院黨團近期修正內規，擬天天發布「甲級動員」對抗國民黨團與民眾黨團合作。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，民進黨團等於是承認過去8年，民進黨過得太安逸、混得有多兇。

民進黨立法院黨團上周決議，未來各常設委員會每天發布甲級動員，直到臨時提案處理完畢，或者黨團解除動員令止，民進黨立法院黨團總召柯建銘上午受訪時表示，藍白仗著國會過半就為所欲為、無限擴張權力，要對行政部門實施新的白色恐佈，未來府院黨及黨團要一起對抗藍白合作的邪惡力量。

黃國昌下午受訪時直言，看到柯建銘這樣的發言，等於是承認過去8年，民進黨過得太安逸、混得有多兇，因為監督政府官員、提出改革法案，本來就是立委的職責，民進黨現在要開始認真上班，應該要站在人民的立場，把時間花在監督行政官員，而不是為護航貪腐幫忙洗地。

柯建銘 立法院 藍白合 黃國昌

延伸閱讀

國會改革交鋒！柯建銘揚言釋憲 黃國昌嗆患失憶症：盼總統制止胡鬧行為

綠拋國會改革草案嗆藍白「違憲亂政」 黃國昌反批總統承諾跳票應道歉

黃國昌：許淑華醜陋護航台智光 怎還有臉喊提告

黃國昌開直播募120萬責任額 還在教學就當機

相關新聞

遭指是危險領導人物 傅崐萁反批柯建銘才是「國家之恥」

民進黨立法院黨團總召柯建銘今天批評國民黨立法院黨團提出的國會改革法案，同時痛罵國民黨立院黨團總召傅崐萁是危險的領導人物。...

國會改革交鋒！柯建銘揚言釋憲 黃國昌嗆患失憶症：盼總統制止胡鬧行為

立法院司法及法制委員會本周排審國會改革相關法案，民進黨立法院黨團總召柯建銘揚言提出釋憲。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天質...

陸客不來台恐下修觀光人次 藍委酸交長王國材被打臉

交通部觀光署長署長周永暉昨天指出，外國來台旅客目標為1200萬人次，當中有200萬至250萬是大陸旅客，若等到暑假還看不...

國會改革攻防 民進黨團：藍白版本通過將聲請釋憲

朝野國會改革交鋒，立法院民進黨團幹事長吳思瑤表示，就算國民黨團、民眾黨團未來以國會多數席次通過國會改革草案，民進黨也會聲...

提前布局2026？柯文哲、黃珊珊見「小草」 360人擠爆北市議會

台灣民眾黨與北市議會民眾黨團合作，舉辦「一日議員」體驗活動，同時進行「小草見面會」，民眾黨主席柯文哲、立委黃珊珊都會到與...

對抗藍白？民進黨團擬天天「甲級動員」 黃國昌譏過去8年混很兇

民進黨立法院黨團近期修正內規，擬天天發布「甲級動員」對抗國民黨團與民眾黨團合作。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，民進黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。