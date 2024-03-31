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對抗藍白？民進黨團擬天天「甲級動員」 黃國昌譏過去8年混很兇
民進黨立法院黨團近期修正內規，擬天天發布「甲級動員」對抗國民黨團與民眾黨團合作。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，民進黨團等於是承認過去8年，民進黨過得太安逸、混得有多兇。
民進黨立法院黨團上周決議，未來各常設委員會每天發布甲級動員，直到臨時提案處理完畢，或者黨團解除動員令止，民進黨立法院黨團總召柯建銘上午受訪時表示，藍白仗著國會過半就為所欲為、無限擴張權力，要對行政部門實施新的白色恐佈，未來府院黨及黨團要一起對抗藍白合作的邪惡力量。
黃國昌下午受訪時直言，看到柯建銘這樣的發言，等於是承認過去8年，民進黨過得太安逸、混得有多兇，因為監督政府官員、提出改革法案，本來就是立委的職責，民進黨現在要開始認真上班，應該要站在人民的立場，把時間花在監督行政官員，而不是為護航貪腐幫忙洗地。
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