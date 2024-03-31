遭指是危險領導人物 傅崐萁反批柯建銘才是「國家之恥」

民進黨立法院黨團總召柯建銘今天批評國民黨立法院黨團提出的國會改革法案，同時痛罵國民黨立院黨團總召傅崐萁是危險的領導人物。傅崐萁回應，民進黨對人民需求視若無睹，對蔡政府競選政見失信毀諾，難怪支持率崩跌至基本盤而已。柯建銘將國道6號、環島高鐵、花東快等基礎建設帶入惡意政治攻防，未盡民代監督興利之責，是國家之恥，更是國會之恥。

傅崐萁表示，民進黨2020年選舉還有800多萬票，2024年僅剩500多萬票，跳崖似的崩跌都是柯建銘造成的，要不是柯橫行霸道，押著全體民進黨立委做出強行進口萊豬、疫苗無法進口且採購案，還封存30年等倒行逆施的決議，無視林淑芬等人體恤基層百姓，不願屈服竟遭黨紀處分？民進黨總統當選人賴清德也不會只有4成基本盤得票數。

傅崐萁說，國民黨早在1月中旬就針對國會改革提出具體方案，獲得國人高度共識與支持，民進黨直到3月底月才匆匆提黨版，期間還不斷運用話術及網軍側翼攻擊在野黨，誣指終結國會亂象是違憲，不讓陽光照進立法院。國會改革五法是2016年民進黨自己提出的競選承諾，但過去8年一事無成，麻木不仁的政府不僅是忘記初衷的巨嬰，更是腐敗的怪獸。

傅崐萁表示，民進黨反對環島高鐵、國道6號及花東快等基礎建設的心態，更令人匪夷所思。交通平權安全無價，「全台3小時，1日生活圈」是2300萬人引頸期盼的夢想，也是喜愛台灣旅遊的全世界朋友所需要的交通觀光設施，就像當年若沒有十大建設、哪來今日台灣經濟繁榮。

傅崐萁指出，柯建銘惡意地將民進黨帶入政治攻防，視人民生命財產於無物，醜化污衊基礎建設，以為交通建設只限單一縣市人民使用。台灣是已開發國家，基本的環島1日生活圈基礎建設都沒有，這是國家之恥更是國會之恥。柯建銘絲毫未能體恤民情，這樣的人擔任執政黨總召，民進黨沒有人才了嗎？找不到有符合民意的可用之人嗎?

傅崐萁表示，民進黨與民意完全脫節，終究會走入歷史灰燼。他呼籲柯建銘回頭是岸，以民為先、以蒼生為念，多想想最後4年任期能為台灣人民做些什麼，不要再浪費時間於無謂的口舌之爭。