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柯建銘批藍白擴張立法權揚言釋憲 黃國昌反嗆得失憶症

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。記者曾原信／攝影
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。記者曾原信／攝影

立法院司法及法制委員會本周排審國會改革相關法案，民進黨立法院黨團總召柯建銘揚言提出釋憲。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天質疑，民進黨過去說要改革，跳票後就說別人違憲，不知道他們所指為何，難道柯建銘是得了失憶症，希望蔡英文總統站出來，以總統的高度說幾句話，制止民進黨為護航而胡鬧的行為。

柯建銘上午受訪時提及，在野黨提出的國會改革法案，都是自行發明創造，強行通過只是自曝其短，即便表決通過也是違憲，民進黨團一定會聲請釋憲，整個國家的氛圍回到戒嚴時期，想要對行政部門執行白色新的白色恐怖，「立法權無限擴張，蔣介石在世也不敢如此」。

黃國昌下午受訪時表示，民進黨團所謂的違憲，不知道所指為何，因為建立國會聽證調查制度，就是蔡總統2016年提出的政見，民進黨過去說要改革，跳票後就說別人違憲，民眾黨團提出的國會改革法案，補足過去長久以來，國會聽證調查制度的欠缺，可以說是在幫蔡總統實現政見。

談及藐視國會罪，黃國昌則說，柯建銘自己可能要回頭看一看，民進黨過去提出的國會改革法案，包括時任立委林佳龍在2012年領銜提案，就是依照憲法第67條的規定，「本來就是除了政府官員以外，可以邀請社會有關係的人士到會備詢，柯建銘是得了失憶症嗎？」

黃國昌表示，民進黨立委過去也提過類似的案子，卻從沒看過柯建銘出來高喊違憲，而當年林佳龍提出來的法案，甚至還成為蔡總統的競選政見，民進黨的國會改革跳票8年，現在應該站出來向人民誠懇道歉，也希望蔡總統能夠以總統的高度，站出來講幾句公道話，制止民進黨為了護航而繼續胡鬧的行為。

國會改革 柯建銘 民進黨

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