同溫層外觸不到…老闆要我開直播 綠遇流量困境

民進黨二○二四年總統大選大幅流失年輕選票，民進黨主席賴清德選後列為重點檢討項目。據悉，賴清德不只一次在內部會議強調經營社群、開直播、即時回應的重要性，甚至私下向立委感嘆，他以前就是這一塊經營不好，特別有感。不過，以黨中央的「老闆要我開直播」第二集為例，平均直播觀看在線人數僅一千五百人左右，個別立委開直播的觀看人數，在線不到一百人更是常態。

民進黨政策會執行長王義川日前在青年座談時直指，選舉過程中拍攝諸多影片，效用不大，只有同溫層在看，同溫層之外的年輕人不僅沒有看到，也不曉得民進黨訴求的議題，民進黨需要建立更好的溝通平台，一起來檢討改進。

在賴清德一聲令下，不只民進黨新聞部推出「老闆要我開直播」新節目，民進黨立委也掀起一股「直播熱」。但熟悉網路社群操作的綠營人士分析，目前民進黨在社群直播操作上，遇到兩大問題，首先是一人一把號、各唱各的調，未能有效整合發揮整體戰力；再者是，立委們普遍反應，遇到流量天花板問題。

目前民進黨立委經營網路社群，大致分為三類型。第一種是開直播，有鍾佳濱、洪申翰、吳沛憶、范雲等人投入；民進黨立委許智傑、王定宇則是專注在新聞時事回應短影片，透過即時回應大量時事議題，和民眾說明民進黨立場；蔡易餘則是融入日常生活拍攝短影音，題材不侷限政治類，欲拉近一般民眾與政治的距離。

該人士說明，以黨中央「老闆要我開直播」上周節目為例，平均直播觀看在線人數僅一千五百人左右，遠不及民眾黨同類型節目動輒上萬人在線觀看；個別立委開直播的觀看人數，在線不到一百人更是常態。黨中央應當要思考如何分進合擊，有效設定主軸，而不只是要求綠委們，為了達到賴清德的績效，為了開直播而開，反而分散了網路社群能量。