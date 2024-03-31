學者憂少數政府 恐製造衝突僵局

總統當選人賴清德新內閣受關注，外界認為在朝小野大的情況下，賴清德或應考慮組成聯合內閣。長風基金會昨舉辦論壇，討論賴政府的組閣選擇及其挑戰，與會的學者及立委多數認為可能性很低。

東吳大學政治系教授蘇子喬說，我國目前半總統制偏向總統制運作，總統所屬政黨與國會多數黨不一致時，任命自己的黨組閣，但內閣支持基礎不是國會多數，此內閣即少數政府。他因此憂心，憲法中的覆議制度未來可能不斷發生，立法院多數再「反否決」，執政黨完全失去自主性。

東海大學政治系教授沈有忠指出，是否要組聯合內閣，是由總統和各黨領袖決定，過去雖有跨黨派人士入閣甚至組閣，例如扁政府時期的行政院長唐飛，但不是黨際協商，國民黨拒絕替唐飛背書，雖有跨黨人士加入內閣，本質上終究是一黨。

沈有忠提到近期國會改革議題指出，前總統馬英九、蔡英文總統一黨獨大執政，都會認為總統濫權，彷彿屠龍刀隨便亂揮，於是透過修法把屠龍刀磨鈍，但又修出一把倚天劍出來；如今朝野互不信任、社會高度對立，在憲政運作上，恐會製造更多的衝突和僵局。

國民黨立委徐巧芯坦言，藍綠對立，組閣難度非常高。國會不提倒閣，因效益低，台灣最有權力者非行政院長，若可倒賴清德，頭就洗下去了，立院重選沒關係，但換掉行政院長卻換不掉總統，有差嗎？

東吳大學政治系教授劉書彬則當場展開線上調查，多數人認為賴清德會以民進黨為主體單獨組閣 。她則是呼籲，應以國家、人民利益考量，籌組聯合政府，展開黨際談判，我國組聯合政府可行，因具備內閣制特徵。