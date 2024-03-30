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下次見面可稱「卓院長」？ 卓榮泰：要很久以後才會見

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
民進黨前主席卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
民進黨前主席卓榮泰。圖／聯合報系資料照片

準總統賴清德520將上任，內閣人事布局備受關注。民進黨前主席卓榮泰接掌行政院長的呼聲大，卓榮泰今天透露，賴清德曾經問過他很多問題，「就是沒有問到院長」。媒體詢問卓榮泰，「下次見面是否該稱呼卓院長？」卓笑著回應，「那我們要很久以後才會見面」。

誰來接掌行政院，據了解，民進黨內看好卓榮泰、青平台董事長鄭麗君以及總統府秘書長林佳龍，其中不少立委私下表示，面對新國會朝小野大的政治生態，卓榮泰豐富的行政經歷、柔軟的身段以及善於溝通的能力，是相對適合的閣揆人選。

卓榮泰今天上午出席活動時，媒體詢問是否曾受到賴清德徵詢，卓榮泰表示，賴清德沒有對外表示任何的意見，所以沒有人可以在這個時候，對人事多加揣測。

不過卓榮泰也透露，近日跟賴清德有在某幾個公開場合碰面，「他有問過我很多其他問題，但沒有問到這個問題（指院長人事）」。

賴清德今天上午出席公開活動時，對於媒體詢問，閣揆人選確定會是卓榮泰？賴清德則微笑沒有回應。

民進黨立委許智傑表示，卓榮泰跟賴清德，相當有默契、許多中生代都稱他「大師兄」、府院黨歷練完整，確實如媒體點名的，呼聲相當高，但最終人選還是尊重賴清德的規劃。

卓榮泰 林佳龍 民進黨 行政院 賴清德 鄭麗君

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