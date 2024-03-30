賴清德要求開直播遇流量障礙 第二集平均在線僅1500人

民進黨2024年總統大選大幅流失年輕選票，民進黨主席賴清德選後列為重點檢討項目。據悉，賴清德不只一次在內部會議強調經營社群、開直播、即時回應的重要性，甚至私下向立委感嘆，他以前就是這一塊經營不好，特別有感。不過，單以黨中央的「老闆要我開直播」第二集來看，平均直播觀看在線人數僅1500人左右，暫時還沒有明顯成效。

民進黨政策會執行長王義川日前也在青年座談時直指，選舉過程中拍攝諸多影片，效用不大，只有同溫層在看，同溫層之外的年輕人不僅沒有看到，也不曉得民進黨訴求的議題，民進黨需要建立更好的溝通平台，一起來檢討改進。

在賴清德一聲令下，不只民進黨新聞部推出「老闆要我開直播」新節目，民進黨立委也掀起一股「直播熱」。但熟悉網路社群操作的綠營人士分析，目前民進黨在社群直播操作上，遇到兩大問題，首先是一人一把號、各唱各的調，未能有效整合發揮整體戰力；再者是，立委們普遍反應，遇到流量天花板問題。

目前民進黨立委經營網路社群，大致分為三類型。第一種是開直播，例如鍾佳濱把辦公桌移除、設計IKEA風格的直播間，每周四晚上9時開設「濱濱有禮」節目，洪申翰架一支麥克風就能回應時事，不定期開設「洪申翰直播」至今已有7集，吳沛憶則是在沙發、書櫃區前直播，更計畫重啟「台北膠原蛋白」系列節目，並規畫與同黨立委一起直播。

民進黨立委許智傑、王定宇則是專注在新聞時事回應短影片，透過即時回應大量時事議題，和民眾說明民進黨立場。蔡易餘則是融入日常生活拍攝短影音，題材不侷限政治類，欲拉近一般民眾與政治的距離。

綠營人士表示，賴清德高度重視經營社群，甚至請人彙整一份哪些綠委有開設直播、Youtube頻道的資料給他，讓民進黨黨公職各個皮繃緊，但目前總體經營成效，只能說差強人意。