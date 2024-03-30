台灣早年存亡之秋 胡為真新書還原歷史

雖然英國《經濟學⼈》曾以聳動封面故事說臺灣是世界上最危險的地⽅，但前國安會秘書長胡為真新書「國運的轉危為安：再探民國遷臺初期的軍事與外交 1949-1955」指出，台灣真正最危險的時候是1949年⾄1950年中華⺠國政府剛退到臺灣之時，那時中共積極準備攻臺、美國袖手旁觀，臺灣內外交困，端賴一江山島的國軍死士與外交人員折衝，力挽狂爛，才穩住台灣至今。

發表會上證人雲集

新書發表會在三重空軍一村時藝劇場舉行，現場滿座都是歷史的見證人，包括昔日國軍眷屬、外交老兵、歷史學者，上台致詞的有國安會前秘書長丁渝洲、曾任我駐聯合國大使秘書的甯紀坤大使、中央研究院近代史研究所研究員林滿紅等人，此外，還有中央研究院近代史研究所兼任研究員呂芳上、曾在一江山戰役殉國的周元中校的媳婦現身說法。撫今追昔，都有無限感慨。

本書由民國歷史文化學社出版，文化大學史學系教授陳立文擔任發表會主持人。

丁渝洲寄語賴清德

丁渝洲致詞時特別提出對台灣當前的四點憂慮，包括兩岸嚴峻的對立情勢、高估國軍的實力、社會缺乏憂患意識與理性討論事情的空間，以及把國家安全完全寄託在美國身上。他建議，準總統賴清德上任後能組成廉能政府，並在520的就職演說中表示善意，化解兩岸嚴重對立的情勢，他也建議賴清德在黃埔軍校6月建校100週年時，親自到場振奮國軍士氣。

胡為真爬梳諸多史料

作者胡為真是抗日將軍胡宗南的長子，他在這本耗時兩年寫成、厚達500頁的新書中，特別爬梳諸多史料與訪談認識的長輩，撰寫他從軍事外交看1949年政府遷臺後的危機與轉機，並深入探討⼤陳江浙反共救國軍與⼀江⼭戰役，以及1949年底政府從四川遷臺，在1950年前半，南澳島、東⼭島、海南島失守，嵊泗列島、⾈⼭群島⾃動撤退，廣東海⾯萬⼭群島戰役開打的實況。

相對於台海平靜多年的現在，胡為真說，當時正是韓戰爆發之前，美國、蘇聯、中共三⽅的政策與互動，讓中華⺠國政府能否守住臺灣，連蔣中正總統都沒把握以致夜不能寐。

他引述蔣中正的日記說：「近時國際環境險惡已極，國家前途更覺渺茫，四方道路皆已斷絕，美、俄、英各國政府皆以倒蔣扶共，滅亡中華民國爲其不二政策也。此時惟有盡其在我，聼之天命，成敗存亡、生死榮辱置之度外，以期不愧為黃帝子孫、總理革命信徒而已。」(蔣中正日記1950年1月11日)，他舉蔣中正總統的日記指出，當時蔣已有身殉黨國的決心。

台灣僥倖轉危為安

胡為真說，美國原來在中國內戰中已經決定袖⼿，有⼈甚⾄準備接受中共占領臺灣，卻因為中共與蘇聯結盟，正式對史達林⾂服，擔心蘇聯勢⼒直入東亞和南海，美國才改變對臺灣的政策；又因韓戰的突然發⽣，顯⽰共產集團勢⼒不斷對外擴展，於是決定介入臺海。

韓戰中⽌之後，中共立即增兵沿海，企圖攻略浙東沿海島嶼，作為再進犯⾦⾨及臺灣的第⼀步，最後在1955年1⽉，共軍以⼗餘倍的三軍兵⼒，攻下了浙江外海⼤陳列島的⾨⼾⼀江⼭島。

一場史詩級戰役

當時，反共救國軍在明知有死無⽣的戰⾾中，表現⼤無畏戰志和重創共軍的戰果，⿎舞了全國朝野，蔣中正總統譽此為「黃花崗以來所未有之史詩」，終於感動了美國國會，隨即通過了授權美總統在臺海⽤兵的《臺灣決議案》，進⽽促使參議院批准《中美共同防禦條約》。中華民國政府終能穩住臺澎⾦⾺，奠定了今天的發展的基礎。

書中蒐集許多史料、照片、合約內容，細述那個艱難的時代中，政府的反共救國軍游擊隊和陸海空軍軍⼈，以及各級外交⼈員保衛國家安全、維護國家利益而努力的故事，可謂血淚斑斑。

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