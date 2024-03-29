數位部遭民眾槍擊 賴士葆：應思考怎樣不惹民怨

數位發展部昨日發生遭張姓男子槍擊事件，國民黨立委賴士葆今表示，數位部不應認為倒楣中槍，應思考怎樣不要再繼續惹民怨。他喊話數位部長唐鳳，交出打詐成績單，才能不負所託。

賴士葆表示，數位部被民眾槍擊，雖然是一偶發個案，但是也可看到民眾對蔡政府政策不滿的縮影，張姓男子累積長期對政府的憤懣，用槍擊來洩恨。暴力攻擊官署，不管是任何理由都要接受法律嚴厲的制裁。

賴士葆指出，張姓男子經營民宿，因為陸客不來，影響所及是千千萬萬的觀光業者，張姓男子不滿疫情期間政府擋疫苗、護高端，這些其實是全民的共同心聲。因此持槍攻擊的暴力行為在網路被部分鄉民神話成為義舉，當然是不當的論述，然而不因人廢言，譴責張姓男子槍擊行為之餘卻不能否認他對政府的論述有誤。

賴士葆認為，數位部真的需要虛心檢討為何針對數位部開槍，詐騙案件不停的創新高，被詐騙的民眾心中又痛又恨，全民對新成立的數位部抱以無限的期許，看到數位部成立周年之際，詐騙案件增加21％，顯然數位部的優先政策定位偏離民怨最深的詐騙案。數位部長唐鳳譴責暴力，同時表示防詐的決心部改變，提醒唐鳳，民眾要看到的不是部長的決心，而是交出打詐成績單來才能不負所託。

賴士葆強調，數位部前年8月掛牌開始就新聞不斷，例如600名員工有半數是約聘僱，被立委質疑房舍租金和裝潢費用過高、出國預算比前一年暴漲4倍等等。浪費民脂民膏整天出國，這些已經變成數位部的刻板印象。槍擊事件是提醒數位部不應認為倒楣中槍，而是要好好思考怎樣不要再繼續惹民怨。