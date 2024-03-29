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蘭嶼核廢料桶銹腐變形 監察院糾正經濟部與台電

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
監察院今天公告，台電公司未盡落實蘭嶼低階核廢棄物檢整作業，違背放射性物料管理法規定，許多廢料桶身嚴重銹腐、扭曲變形，而經濟部未善盡督導責任，監察院通過糾正經濟部、台電。圖／監察院提供
監察院今天公告，台電公司未盡落實蘭嶼低階核廢棄物檢整作業，違背放射性物料管理法規定，許多廢料桶身嚴重銹腐、扭曲變形，而經濟部未善盡督導責任，監察院通過糾正經濟部、台電。圖／監察院提供

監察院今天公告，台電公司未盡落實蘭嶼低階核廢棄物檢整作業，違背放射性物料管理法規定，許多廢料桶身嚴重銹腐、扭曲變形，而經濟部未善盡督導責任，監察院通過糾正經濟部、台電。

糾正案文指出，經濟部應本於權責，督導台電公司自行或委託具有國內、外放射性廢棄物最終處置技術能力或設施業者處置其廢棄物，精進管理作為，並確實要求三級品保，以確保包商及台電公司作業人員及民眾安全。

監察院說，低階核廢棄物貯存場自台電公司在民國96年到100年間，進行整檢6萬多核廢棄物桶後，就封存近10年。監委實地履勘發現，許多位在上層的廢料桶，有部分的壕溝蓋及桶身有嚴重銹腐、桶蓋膨脹，也有相當多數桶子顯著位移和上下推擠，造成變形扭曲。

監察院表示，部分儲存桶表面放射劑量率，仍數百倍於自然環境，雖已經過近40年儲存，這些儲存桶仍需數百年的安全防護隔離；目前有多數在蘭嶼的儲存桶必須盡速整理檢修，且放置到更合適、乾燥且安全的防護環境。

監察院說，台電公司預計在2年內完成的第2階段整修工程極為重要，必須確保這些已超過近30年、逾期存放在蘭嶼的核廢料桶，在搬離蘭嶼前，對當地環境工作人員、民眾不會造成任何負面影響，經濟部與台電須加速解決這10萬桶核廢物問題。

監察院表示，台電公司未盡落實蘭嶼低階核廢棄物檢整作業，違背放射性物料管理法規定，且低放貯存場執行三級品管制度未盡周延，經濟部也未善盡督導責任，財政及經濟委員會6日決議，糾正經濟部、台電公司，並要求確實檢討改善。

台電 廢棄物

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