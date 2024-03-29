駁台獨論述 林滿紅：中日和約定台澎主權歸中華民國

中研院近代史研究所研究員林滿紅今日表示，於「中日和約」簽訂後，台澎在中華民國的有效統治範圍，故國家對台澎主權一點問題都沒有。林滿紅所言等同挑戰獨派常提的「台灣地位未定論」。

總統府前資政胡為真今舉行新書發表會。林滿紅受邀與談，表示所謂「中華民國與日本國間和平條約」，外交部簡稱「中日和約」，國際社會用英文稱台北和約，是和平的和，而不是合作的合，一字之差跟當前國家亂象有關。

林滿紅說，日方說在台灣簽約的時間是1952年，國府已經遷台，日本說「我們與在台灣的中華民國並沒有戰爭」，就像跟印度剛剛簽的友好條約，稱為友好條約就好。時任外交部長葉公超堅持，此條約是在中華民國參與同盟國，並肩對日作戰勝利所簽訂的，和平條約是在國際法上結束戰爭狀態，日方接受，即使是在日本外務省官方網站上，一定會寫和平條約。

林滿紅表示，有些人會稱日華條約，但沒有說對條約精神；也會有些人說，中華人民共和國對中華民國已在國際法上完成了「完全繼承」，中華民國早就不存在。條約之所以叫做中華民國與日本國間和平條約，其實是把在大陸的中華民國於台澎金馬延續下來的國際條約。

林滿紅指出，條約表面上是雙邊條約，是站在同盟國跟日本結束戰爭的基礎之上。同盟國結束這場戰爭，最重要的國家是美國，美國的憲法載明任何條約要經過參議院批准。結束跟日本的戰爭狀態是「舊金山和約」。舊金山和約於中日和約在台北談的時候，尚未批准。如果日本選的簽約對象不是中華民國，美國參議院不予批准，根據舊金山和約第一條，日本不能恢復國家主權，繼續於盟軍治下，這是日本的殖民時期，舊金山和約簽訂才能結束日本被殖民時期。