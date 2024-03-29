黃國昌批綠委當年邀請馬總統到立院 沒有「毀憲亂政」？
民眾黨立院黨團立委黃國昌、黃珊珊，下午在黨團舉行「誰在毀憲亂政 民進黨倒退嚕！」記者會，就稍早前民進黨立院黨團記者會中批在野黨的國會改革是「毀憲亂政」一事，黃國昌首先要求民進黨就蔡英文跳票8年的國會改革，先行道歉。
黃國昌指，民進黨當年所提出的「人民的國會」中，有修憲降低投票年齡擴大人民參與、提升國會代表性解決票票不等值問題、廢除監察院，落實單一國會及國會正、副議長記名投票等，通通跳票。
民進黨等在野黨在2012年也曾提案，增訂國會聽證調查制度，「邀請馬總統到立法國情報告，並盼總統展現民主誠意，接受立委即問即等達方式，創下憲政慣例」，怎麼就沒有「毀憲亂政」。
記者黃義書／攝影
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