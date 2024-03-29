影／林思銘批民進黨能源政策錯誤 造成台電虧損、缺電危機

國民黨立院團首席副書記長林思銘、立委張智倫、黃健豪雨林沛祥，上午在黨團舉行記者會。會中林思銘表示，2016年還是總統候選人的蔡英文，強調民進黨的電價策略是以基本度數不漲價為原則；要調整電價，也會考慮物價和一般人的負擔能力，只針對用電大戶。但現在蔡政府完全失信於民，毫無誠信的欺騙台灣人民。電價審議委員會決議從4月1號開始，電價平均調整11%，國民黨黨團本周二提案凍漲電價，並要求行政院檢討現行的能源政策，民進黨立委居然全體一致的舉手表示反對。民進黨在野說一套、執政做一套，名符其實的執政就換腦袋。

林思銘批評蔡政府固守非核家園的神主牌，卻提不出好的能源政策。錯誤的能源政策造成台電的虧損和缺電危機，人民、產業界都人心惶惶。