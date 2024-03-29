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立院凍漲電價案交付協商 綠：立法權不該干涉行政權

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
立法院上午進行國是論壇，針對電價調漲議題，立法委員陳菁徽表示政府應該要苦民所苦，呼籲經濟部勿淪為漲價部。記者葉信菉／攝影
立法院上午進行國是論壇，針對電價調漲議題，立法委員陳菁徽表示政府應該要苦民所苦，呼籲經濟部勿淪為漲價部。記者葉信菉／攝影

立法院會今天處理國民黨團、民眾黨團分別提出的電價凍漲提案，但由於民進黨團認為立法權不該干涉行政權，提議交付朝野協商，因此二項提案也將進入1個月協商冷凍期，暫時不會做成決議。

電價審議委員會日期拍板，4月電價平均調幅11%，整體平均電價1度3.4518元；用電大戶年用電量超過150億度，將適用電價最高漲幅25%。民生用電方面，住宅每月用電在700度以下分別調漲3%到5%，平均每月電費增加不到20元，影響1250萬戶家庭。

國民黨團提案指出，為避免物價因電價調漲，民生痛苦指數飆升，因此反對台電公司調漲電價，建請院會做成決議，立即停止調漲電價，並要求行政院責成相關部會即刻檢討現行能源政策，並提出因應對策與配套措施，以兼顧人民生計、維持供電穩定及台電公司的正常營運。

民眾黨團提案指出，經濟部跟台電就目前能源政策，以及在發展綠能政策所牽涉到貪腐、浪費，以及整個電力電價結構，沒有清楚向立法院報告，並得到同意以前，凍漲電價。

民進黨團幹事長吳思瑤說，立法權不能干擾行政權，在野黨這樣的提案不可能接受，若通過會對台電永續經營綁手綁腳，因此，民進黨團提議交付協商，避免不合理的提案即時上路生效。

立法院會今天處理時，國民黨團提議將國民黨團提案逕付二讀，朝野黨團無異議，民進黨團隨即提議交付黨團協商，由國民黨團負責召集協商。 民眾黨提案部分，民眾黨團同樣提案逕付二讀，民進黨團提議交付黨團協商，由民眾黨團負責召集協商。

【中央社 台北29日電】

立法院會今天於上午11時後進入討論事項，朝野立委輪番發言，對電價調漲提出正反立場。

國民黨團總召傅崐萁指出，總統蔡英文過去一再強調台灣不缺電，但蔡政府執政近8年不僅多次漲電價，4月1日的電價調漲有高達1340萬戶受影響；民進黨錯誤的能源政策，卻由全台灣民眾承擔，這次電價調漲將帶動整體物價攀升，並傷害所有受薪階級。

傅崐萁表示，國民黨團有決心擋下政府一意孤行漲電價的行為，不只提案要求凍漲電價，還要提出電業法修法版本，讓漲電價需經全台灣民眾同意。

擔任民眾黨團提案代表的民眾黨立委張啓楷表示，台電本來是國營事業的金雞母，但不好好改革，如今變成敗家子，憑什麼漲電價，民眾黨團要求台電先向立法院經濟委員會報告如何補足財務黑洞，審查通過之前電價全面緩漲。

民進黨立法院黨團副幹事長洪申翰表示，電價調漲受影響的人，當然不會開心，但若現在要求凍漲，等同讓全民巨額補貼大用戶，反而更不合理，民進黨團會全力督促行政部門，做好節電設備、提高能源效率的配套措施，尤其是社會弱勢，這部分朝野可一起合作，讓能源價格不再是社會不正義的來源。

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