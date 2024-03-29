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寶林茶室食安風暴擴大 蔣萬安：北市再增2例

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民進黨：虐童食安處理慢半拍 蔣萬安螺絲掉滿地

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人卓冠廷今天表示，台北市政府近期從虐童案、台智光案以及造成2死的寶林食安案，爭議不斷，不只第一時間處置不當，就連後續標準作業流程也慢半拍，台北市長蔣萬安的緊急應變能力顯然有問題，應道歉。圖／民進黨提供
民進黨發言人卓冠廷今天表示，台北市政府近期從虐童案、台智光案以及造成2死的寶林食安案，爭議不斷，不只第一時間處置不當，就連後續標準作業流程也慢半拍，台北市長蔣萬安的緊急應變能力顯然有問題，應道歉。圖／民進黨提供

民進黨發言人卓冠廷今天表示，台北市政府近期從虐童案、台智光案以及造成2死的寶林食安案，爭議不斷，不只第一時間處置不當，就連後續標準作業流程也慢半拍，台北市長蔣萬安的緊急應變能力顯然有問題，應道歉。

卓冠廷表示，寶林茶室重大食物中毒事件，3月24日新北市衛生局就善盡責任通報個案給台北市，卻一直到26日中央主動介入，才採檢食材回實驗室做檢驗。現在衛福部已經公布死者解剖結果發現米酵菌酸，若拖了7天的食材最後根本什麼都驗不出，台北市衛生局要如何跟社會大眾和受害者交代？

民進黨台北市議員簡舒培表示，從虐童案、台智光案、寶林案都發生在台北市，而台北市長蔣萬安沒有一題會，統統推給中央或找中央求救，衛福部次長王必勝說「不要責怪台北市」，不代表台北市的責任可以往中央推。

民進黨台北市議員林延鳳表示，蔣萬安更可惡的是，本來並未安排前往行政院會，是輿論炸鍋後才去，且此行目的竟全為甩鍋中央，放著自己轄下局處的「慢」與「亂」，要求中央跨部會調查而地方全力配合，簡直是把自己當公親，叫中央當事主態度。

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