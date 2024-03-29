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4月漲電價 陳菁徽諷：民進黨讓人民四不一沒有

攝影中心／ 記者葉信菉／台北即時報導
針對電價漲價議題，立法委員陳菁徽在國是論壇時批評，民進黨讓人民四不一沒有。記者葉信菉／攝影
針對電價漲價議題，立法委員陳菁徽在國是論壇時批評，民進黨讓人民四不一沒有。記者葉信菉／攝影

針對電價漲價議題，立法委員陳菁徽在國是論壇時批評，蔡總統即將卸任卻送給全體國人一個「萬物齊漲」的大禮物。面對蠢蠢欲動的通膨，經濟部王美花部長展示「有小編，會做圖」的治國神器，告訴大家烘焙坊每天只會增加2元，或者換時間烤麵包比較省錢。現在全民都在等五月後，王部長開的麵包店，因為電費成本低，麵包也會很便宜，所以生意一定好。

陳菁徽質疑，照經濟部的邏輯，是不是要叫醫師半夜開刀，病人半夜生病，長照機構半夜幫病患吸痰，這樣才可以省電省錢？以前在歷史課本讀到四不一沒有，現在民進黨的版本是台灣老百姓「不開心、不快樂、不輕鬆、不方便，而且沒有錢」，因為錢都進到民進黨高官還有拿標案的能源公司裡面。

民進黨 通膨 陳菁徽 電價

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