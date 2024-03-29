美麗島民調／最不滿意首長王美花、唐鳳第二 電價為施政不滿意度第一

內閣改組在即，美麗島電子報公布最新民調顯示，民眾最不滿意的部會首長第一名是經濟部長王美花38.5%，第二名是數發部長唐鳳36.9%，第三名是國家通訊傳播委員會主委陳耀祥30.7%。

該民調也針對「民眾對總統蔡英文和民進黨執政8年來在各施政面向的不滿意度(不限項複選) 」進行調查，前三名依序為，物價油價與電價，有57.1%不滿意；第二名、打擊詐騙保障民眾財產，有54.5%不滿意；第三名、改善貧富差距，有49.3%不滿意。

美麗島電子報3月國政民調說明：調查規畫由戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪；調查範圍是全國22個縣市；調查對象是設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾；調查方法由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式；抽樣設計是抽樣架構是以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經「等比分層隨機抽樣」。樣本代表性與加權採用「比例估計法」（raking ratio estimation），母群體參數是依內政部公布2023年12月民眾性別、戶籍、年齡資料。