快訊

寶林和食品中毒案很不一樣 游淑慧：僅3月20日沒狀況

寶林茶室食安風暴擴大 蔣萬安：北市再增2例

4月迎第2次水逆！4星座成「重災戶」：需靈活應對混亂與挑戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美麗島民調／最不滿意首長王美花、唐鳳第二 電價為施政不滿意度第一

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
美麗島電子報公布最新民調顯示，民眾最不滿意的部會首長第一名是經濟部長王美花38.5%。圖／聯合報系資料照片
美麗島電子報公布最新民調顯示，民眾最不滿意的部會首長第一名是經濟部長王美花38.5%。圖／聯合報系資料照片

內閣改組在即，美麗島電子報公布最新民調顯示，民眾最不滿意的部會首長第一名是經濟部長王美花38.5%，第二名是數發部長唐鳳36.9%，第三名是國家通訊傳播委員會主委陳耀祥30.7%。

該民調也針對「民眾對總統蔡英文和民進黨執政8年來在各施政面向的不滿意度(不限項複選) 」進行調查，前三名依序為，物價油價與電價，有57.1%不滿意；第二名、打擊詐騙保障民眾財產，有54.5%不滿意；第三名、改善貧富差距，有49.3%不滿意。

美麗島電子報3月國政民調說明：調查規畫由戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪；調查範圍是全國22個縣市；調查對象是設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾；調查方法由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式；抽樣設計是抽樣架構是以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經「等比分層隨機抽樣」。樣本代表性與加權採用「比例估計法」（raking ratio estimation），母群體參數是依內政部公布2023年12月民眾性別、戶籍、年齡資料。

唐鳳 民調 漲價 物價 王美花 電價 電子報

延伸閱讀

王美花出席首屆台法高層經貿會議 聚焦AI、電動車

藍營要求9月凍漲電價 酸王美花520後可開烘焙坊

漲電價台水也受害 反應成本漲水費？王美花提因應方案

4月電價擬調漲 王美花：盡快與行政院確認補助金額

相關新聞

美麗島民調／最不滿意首長王美花、唐鳳第二 電價為施政不滿意度第一

內閣改組在即，美麗島電子報公布最新民調顯示，民眾最不滿意的部會首長第一名是經濟部長王美花38.5%，第二名是數發部長唐鳳...

藍白提電價凍漲…柯建銘：不能立院定電價公式 卻自喊停

電價4月起調漲，立法院國民黨團與民眾黨團提案要求凍漲，並列入今天院會討論事項。民進黨團總召柯建銘今天表示，不可能立法院自...

韓國瑜立法院會首請假 江啟臣主持初登板謹慎以對

立法院長韓國瑜今天上午出席忠烈祠參與「中華民國113年向先祖暨忠烈殉職人員致祭」大典，首度缺席立法院會，立法院副院長江啟...

蔡總統、賴清德、韓國瑜中樞春祭同台 3人零互動

「中華民國113年向先祖暨忠烈殉職人員致祭典禮」於今天上午10時台北市圓山國民革命忠烈祠舉行。蔡英文總統親臨主祭，副總統...

民進黨：虐童食安處理慢半拍 蔣萬安螺絲掉滿地

民進黨發言人卓冠廷今天表示，台北市政府近期從虐童案、台智光案以及造成2死的寶林食安案，爭議不斷，不只第一時間處置不當，就...

藍營重回立院最大黨 展現戰鬥力不該立法權無限上綱

新國會開議才剛滿一個月，總算重新取得人數優勢的國民黨立法院黨團，就已經像極了政治暴發戶，從「總統選舉二輪投票」、「國會特偵組」、凍漲電價到黨團總召傅崐萁領銜提案的三項建設特別條例，國民黨都企圖藉由人數優勢在立院闖關，卻不顧違憲、侵害五院分際爭議，彷彿戴上了權力的魔戒，隨心所欲，無所不能。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。