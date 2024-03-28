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影／公督盟公布第十屆第八會期立委評鑑結果

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
公民監督國會聯盟上午在立法院公布第十屆第八會期立委評鑑結果。記者林伯東／攝影
公民監督國會聯盟上午在立法院公布第十屆第八會期立委評鑑結果。記者林伯東／攝影

公民監督國會聯盟上午在立法院公布第十屆第八會期立委評鑑結果，民進黨團共有17位優秀立委、時代力量黨團共有3位、民眾黨團共有1位，黨團幹部優秀立委評選從缺，觀察名單部分則高達10位之多。

公督盟表示，從這10位待觀察立委和其所屬委員會基本指標比較表來看，除了出席狀況狀況因併簽會議影響尚在及格線之上，除此之外，口頭質詢率、法案預算審查率、法律主提案、預算合理刪減與凍結等基本指標和其所屬委員會的平均狀況相比都相當不理想。

公督盟強調，若立委未善盡監督職責，就是護航執政黨，無論是執政黨或在野黨都難辭其咎。加上立法委員每月享有40餘萬的公費助理補助，卻沒有產出應有的基本表現，可謂嚴重失職。

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