國會改革法案下周審查 國民黨：絕對在憲法框架進行

國會改革法案下周在立法院逐條審查，民進黨也將提出修法版本因應。國民黨今舉行記者會質疑，民進黨執政八年，將立法院變成行政院的立法局，失去五權憲法「立法院必須監督行政院」的憲法功效。國民黨提出的國會改革，就是要重新找回國會監督行政的功效，讓真正的陽光照進國會，讓國會所有議事運作回歸常軌。

國民黨文傳會主委李彥秀指出，憲法明定立法權跟行政權是權力的分立，但民進黨將立法院變成行政院的立法局，行政院長或部會首長甚至以反質詢或咆嘯對待立委，這是全世界其他國家從來沒有的亂象。民進黨過去也用一事不二議、包裹表決等方式，創下議事惡例；所謂的國會改革，只是把攝影機架進立法院，其他統統沒做。

李彥秀指出，民進黨前立委尤美女與顧立雄曾提出國會調查的聽證權，為什麼國民黨現在提出來，就是違憲亂政？民進黨團總召柯建銘不斷稱國民黨的國會改革是違憲亂政，將自己封為大法官，目的就是要把國會改革貼上違憲標籤。

國民黨立委吳宗憲表示，民進黨2016年就提出國會聽證權的國會改革法案，唯一差別就是執政或在野的不同；經充分溝通，相關法案改為下周一與周三審查。他重申，國民黨的國會改革法案絕對是在五權憲法的框架下進行，歷次大法官會議解釋，立委對文件的調閱、對人的調查都有明確說明，在合憲之下，讓國會議員可以取得最多權限，而非民進黨扣上違憲亂政的帽子。