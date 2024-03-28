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獨／TikTok遊說立院信函曝光 切割大陸盼在台公平待遇

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
國際上掀起禁TikTok風潮，TikTok開始拜會台灣國會立委，拚享有公平待遇。圖／聯合報系資料照片
國際上掀起禁TikTok風潮，TikTok開始拜會台灣國會立委，拚享有公平待遇。圖／聯合報系資料照片

國際上掀起禁TikTok風潮，台灣限制公部門資通設備及所屬場域使用，數位部長唐鳳日前更定位TikTok為「危害產品」。據了解，TikTok近期透過公關公司戰國策在立法院展開遊說，安排拜會多名立委，本報更獨家取得TikTok發給立委的聯繫拜訪信函，強調公司與大陸無關、資料絕不會遭大陸使用，盼立委支持讓TikTok在台灣享有「公平待遇」。

TikTok近年來成為年輕人愛用平台，但由於TikTok母公司為中國「字節跳動」，也讓國際上對TikTok資訊安全存有疑慮。

今年3月初民進黨副秘書長翁世豪爆料，TikTok在台灣的主要代理商是戰國策傳播集團，而戰國策創辦人就是民眾黨不分區立委吳春城，更質疑戰國策一條龍式服務，讓民眾黨主席柯文哲在大選期間於TikTok聲量遠遠高於其他候選人。吳春城曾反駁，戰國策並未參與總統大選，「TikTok在台灣合作的廠商至少上百家，戰國策只是其中一家，為什麼一定要扯戰國策？」

不過，近日不少朝野立委都接獲透過戰國策公關公司聯繫，收到一封以「TikTok 大洋洲與台灣公共政策區域總監」為署名的信件，希望能拜訪國會立委。TikTok拜訪信函指出，「作為數百萬台灣人所使用的娛樂平台，TikTok社群安全是我們的首要之務。3月25日將在台北，希望能夠拜會委員，討論TikTok可以如何精進為台灣社群所做的努力」，另外還指出「針對TikTok平台與平台政策，我們希望往後能夠持續向委員進行說明，也希望委員可以不吝提出對您與選民而言最為關切的議題面向」。

據一名立委透露，戰國策公關人員近期帶著TikTok海外高層來拜會立委，會中提到TikTok海外公司與中國大陸無關，資料也有做好安全防護不會流至大陸，而且TikTok也會配合警政署、中選會做好打擊詐騙、杜絕假訊息等工作，資訊安全絕對沒問題，希望立委支持讓TikTok在台灣享有與其他社群平台「公平待遇」。

國民黨團書記長洪孟楷也證實，TikTok的確有來聯繫，但原本約好的時間，對方又說臨時改期，所以雙方沒見面，他也不知道對方的來意。數位專家、國民黨立委葛如鈞則說，完全沒接到邀請，聽到也相當訝異。民進黨總召柯建銘則直言，「怎麼可能找我們（指民進黨）？」而記者多次致電吳春城，吳春城都未接聽電話。

TikTok

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