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陳致中假釋屆滿 臉書透露會沈澱再出發

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
陳致中3月27日假釋屆滿，他表示位在前鎮小港的服務處會持續開，永遠與鄉親站一起。圖／翻攝自陳致中臉書
陳致中3月27日假釋屆滿，他表示位在前鎮小港的服務處會持續開，永遠與鄉親站一起。圖／翻攝自陳致中臉書

高雄市前議員陳致中洗錢案被判刑1年，今年2月獲准假釋，已於3月27假釋屆滿；他在臉書透露心情百感交集，酸甜苦辣自不贅言，指會沈澱再出發，「蹲下等待躍起」。

陳致中因協助母親吳淑珍在龍潭購地案及南港展覽館的犯罪所得洗錢，去年依洗錢罪判刑1年、併科罰金150萬元，加上另案偽證罪被判刑3月，合併需執行1年2月徒刑；去年入獄，9個月後申請假釋，矯正署於今年2月5日核准。

陳致3月27日假釋屆滿，他在臉書透露，這一天對他有一個特殊的意義，並形容心情百感交集，他永遠相信千磨萬擊，終將轉換為生命的能量，也感謝這段期間有太多的選民、朋友加油鼓勵。

他在前鎮跟小港兩個服務據點，同樣每天開門為鄉親打拚，指沈澱後會重新出發，蹲下等待躍起，隨時做好準備，陳致中最近已開始在許多社團活動中現身。

洗錢 陳致中

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