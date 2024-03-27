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剴剴案慟 3監委要查衛福部、雙北市府有無違失

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
剴剴虐童案，監院立案調查。圖／聯合報系資料照片
剴剴虐童案，監院立案調查。圖／聯合報系資料照片

監察委員葉大華、王幼玲、張菊芳今天表示，台北市居家托育人員涉不當凌虐1歲男童致死案，已申請自動調查。

三位監委表示，新北市1歲男童剴剴，因父母無法照顧，經新北市政府社會局轉介兒童福利聯盟，媒合給台北市劉姓合格保母進行出養前之短期照顧。然日前卻發生男童剴剴遭凌虐致死，包括雙手指甲全被拔光，頭部有多處瘀傷，牙齒剩8顆，雙腿嚴重變形骨折，急救後仍傷重不治，後經醫院緊急通報才揭發此事，引發社會高度重視與關注。事涉社會安全網、收出養媒合機制及居家托育管理等議題，將進一步調查。

查案監委指出，本案發生之始末經過為何？現行衛福部社安網脆弱家庭兒少媒合出養安置情形為何？台北市及新北市社會局，針對合作之收出養媒合服務機構之評鑑督導，以及居家托育人員之認證、考核及教育訓練機制為何？都是進一步釐清重點。

查案監委表示，衛福部及地方政府針對收出養媒合機構、居家托育人員涉不當對待兒少案件，有何監督及督導機制？本案相關主管機關及委託機構人員於通報、訪視、處遇流程是否涉有違失？現行收出養媒合服務制度及執行有何需改進之處？均有進一步調查必要。

托育 收出養

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