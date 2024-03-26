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宜蘭員山縣議員補選號次抽籤出爐 4位候選人號碼一次看

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
民進黨從黨中央到地方競選團隊，大陣仗陪同藍萬義到選委會抽籤。記者戴永華／攝影
民進黨從黨中央到地方競選團隊，大陣仗陪同藍萬義到選委會抽籤。記者戴永華／攝影

宜蘭員山鄉縣議員補選，縣選委會今天辦理候選人號次抽籤，4名候選人抽到的號次分別是，1號謝萬得、2號藍萬義、3號黃雯如、4號劉燦輝。

員山鄉兩席縣議員，陳俊宇當選立委後，縣選委會訂4月13日補選投票，這次4名候選人都以無黨籍參選，基本上是民進黨挺藍萬義、國民黨支持黃雯如。藍萬義今天由民進黨中央到地方競選團隊大陣仗陪同抽籤，黃雯如未到場，由競選總幹事陳明昌代抽，謝萬得與劉燦輝都1個人單槍匹馬。

謝萬得首位上場抽中1號，相當開心，受訪時說「一馬當先」，未來若有機會當選，服務不分藍綠；黃雯如由他人代抽，事後得知抽中3號表示「員3起飛」，希望選民支持唯一女性候選人；抽中4號劉燦輝微笑以對，未表示任何意見。

地方議員補選與大選不同，投票率不高，但基本盤綠大於藍的員山鄉，這席具指標意義。民進黨今天在抽籤前舉行記者會，黨中央副秘書長何博文率組織部主任張志豪到場，競選總部榮譽主委陳金德、議會黨團總召陳文昌等人也出席，高喊「團結宜蘭、守護員山」。

何博文表示，陳俊宇擔任縣議員時優質服務，獲得縣民肯定，現在員山鄉要延續陳俊宇打造的基礎，請大家團結支持藍萬義。

陳金德表示，他過去參選4次立委，藍萬義都是堅定支持者與助手，後來藍擔任鄉民代表為地方服務，相信以藍過去的資歷，一定有資格擔任並扮演好縣議員角色。

陳金德強調，這場補選非常重要，全國好幾個地方4月13日補選投票，各地選情緊張，藍萬義這席最有機會當選，不能出任何差錯，拜託大家未來10幾天全力以赴，像是輔選陳俊宇一樣，保住席次。

藍萬義表示，若未來順利當選議員，一定全力配合陳俊宇立委，從地方到中央共同為員山鄉打拚，他有信心也準備好要承擔責任，服務鄉親。

藍萬義抽中2號。記者戴永華／攝影
藍萬義抽中2號。記者戴永華／攝影
宜蘭員山鄉縣議員補選，縣選委會今天辦理候選人號次抽籤，4名候選人分別是1號謝萬得、2號藍萬義、3號黃雯如、4號劉燦輝。記者戴永華／翻攝
宜蘭員山鄉縣議員補選，縣選委會今天辦理候選人號次抽籤，4名候選人分別是1號謝萬得、2號藍萬義、3號黃雯如、4號劉燦輝。記者戴永華／翻攝
謝萬得抽中1號。記者戴永華／攝影
謝萬得抽中1號。記者戴永華／攝影
劉燦輝抽中4號。記者戴永華／攝影
劉燦輝抽中4號。記者戴永華／攝影
黃雯如由競選總幹事陳明昌代抽，抽中3號。記者戴永華／攝影
黃雯如由競選總幹事陳明昌代抽，抽中3號。記者戴永華／攝影

投票率 議員 陳俊宇

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