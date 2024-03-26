【專家之眼】解謎：日本的失落要怪美國？君子求諸己

對於日本失落30年的原因，有很多種說法，其中，主流的說法是因為日本敗於那一紙《廣場協議(Plaza Accord)》，而財信傳媒董事長謝金河似乎也持同樣看法，只不過沒有點名道姓。他之前在臉書說：「1989年日本泡沫經濟吹破前，......，升值過頭的日本也因為日圓升值太猛烈，造成泡沫破裂的失落30年慘況。」看來，謝金河把日本的失落歸因於「日圓升值太猛烈」，而「日圓升值太猛烈」就是指當年日圓的快速大幅升值，然而，這種看法是否屬實？本文就來一探究竟。

1985年9月22日，美、英、法、德和日本五國的財政部長、央行行長，在紐約的廣場飯店(The Plaza Hotel)舉行祕密會議。因為會議在廣場飯店舉行，該協議就稱為《廣場協議》。根據該協議，五國聯合干預匯市，使美元貶值而日圓、馬克升值。協議生效之後，日圓急速升值。不到兩年時間，日圓兌美元，從250：1升值到120：1。這裡出現的情形就是謝金河所說的「升值太猛烈」。

緊接著，1987年2月22日，這幾個國家（這次多了加拿大、義大利）又在法國巴黎羅浮宮會議，達成《羅浮宮協議》：一方面阻止美元過度貶值，也就是維持在1 美元兌153日圓不超過5％的區間波動；另一方面則要求日本和德國降息。此時，日本的公定歩合早已經從1985年12月時的5％降到1987年2月的2.5%，2.5%的低利率一直維持到1989年4月，時間長達27個月。

因為低利率所造成的資金氾濫，再加上熱錢湧入，釀成了巨大的資產泡沫。日本股市從1985年10月的1萬2000點，暴升到1989年5月的3萬3000點，這時候，日本政府才感覺不妙，於是緊縮貨幣，1989年5月開始進入加息通道，公定歩合就從2.5%升到1990年8月的6％，只花了短短16個月的時間。

隨著日本央行的連番加息，股市的氣球終於吹破了。日本股市於1989年12月29日，股市在當年的最後一個交易日達到最高點38915點之後，就急速下墜，一年後的1990年12月，日本東證指數跌到2萬1000點，一年的時間就腰斬了。隨著日本股市的泡沫破滅，日本房市也在一年之後崩跌。

日本央行的上述操作，突顯了自身的風險管理出現了迷失。否則，日本的國運不會是今天這樣。隨著股市、房市的暴跌，不管是個人、企業還是政府，日本損失慘重，整個國家至今仍在修復資產負債表，仍沒擺脫債務的枷鎖以及內心的那道創傷。

日本政府完全可以避免這場災難。日圓升值，沒錯，是來自美國的壓力；降息，也是來自美國的壓力，可是，升值是否要升那麼多以及那麼快？廣場協議簽訂之後的降息時間點、節奏、幅度、持續時間，事實上，這些都是日本央行可以不失誤的，難道這些決定是出自於美國政府，而日本政府只是傀儡？就算這些決定來自於美國，日本政府還是可以阻止這場災難的發生，那就是在一開始就阻止房地產泡沫的發生，正因為日本政府完全沒有意識到房地產泡沫的核災性後果，所以，才使得房地產泡沫越吹越大，終至不可收拾。難道，這一點要怪那兩紙協議？

孔子說：「君子求諸己，小人求諸人」，何謂「求諸己」？求諸己就是從自己身上找原因，而不是怪罪別人。唐朝詩人杜牧在《阿房宮賦》裡面說：「嗚呼！滅六國者，六國也，非秦也；族秦者，秦也，非天下也」。同樣的道理，導致日本「失落30年」的，也不會是那一紙「廣場協議」，而是日本政府從一開始，至今為止，馬不停蹄的錯誤啊！