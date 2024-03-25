快訊

獨居阿婆洗碗跌坐呼救4小時 3學童「見義勇為」機警搬救兵獲讚

韓國瑜二度主持朝野協商 黃國昌咆哮柯建銘「你插什麼嘴」憤而離場

稱林智堅案「世紀大冤案」 台大發聲：陳明通應向社會致歉

韓國瑜二度主持朝野協商 黃國昌咆哮柯建銘「你插什麼嘴」憤而離場

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院長韓國瑜（中）下午邀請國民黨立院黨團總召傅崐萁、民進黨立院黨團總召柯建銘、民眾黨立院黨團總召黃國昌進行朝野協商，協商中黃國昌不滿講話時頻頻被柯建銘打斷，憤而離席導致協商破裂。立法院長韓國瑜低調從一旁離開議場走回院長室，不受訪。記者蘇健忠／攝影
立法院長韓國瑜（中）下午邀請國民黨立院黨團總召傅崐萁、民進黨立院黨團總召柯建銘、民眾黨立院黨團總召黃國昌進行朝野協商，協商中黃國昌不滿講話時頻頻被柯建銘打斷，憤而離席導致協商破裂。立法院長韓國瑜低調從一旁離開議場走回院長室，不受訪。記者蘇健忠／攝影

立法院長韓國瑜3月15日主持院會時爆發總質詢風波，有多名立委唱名時不在場，韓國瑜因而宣布休息，遭綠委質疑「沒收質詢權」，今日下午召開第二次黨團協商討論。會中韓國瑜建議立委總質詢改為「固定時間」，民眾黨團總召黃國昌發表不同意見時，遭民進黨總召柯建銘打斷，黃不滿大聲斥喝「請你尊重人家發言好不好，每次在講話你插什麼話？你在講話我有在插話嗎？」黃國昌語畢憤而離場，最後朝野協商破局無結論。

韓國瑜下午召集國民黨、民進黨、民眾黨三黨團進行朝野協商，針對質詢風波交換意見，三黨團幹部又吵成一團。朝野協商一開始，民進黨團總召柯建銘率先發表意見指，3月15日立法院總質詢事件以前從沒發生過，其實院長在處理議事遇到很大爭議的時候，就會喊休息十分鐘，大家講好再來開會，當天有個環節出差錯，希望各黨團心平氣和處理。

國民黨團書記長洪孟楷聽完質疑，柯建銘暢所欲言了20分鐘，只聽到他怪沒收質詢、怪議事人員，但到底當天應該到場的立委為何沒有在現場？議事人員不是保姆，只要告知委員質詢順序就好，不需要一個一個提醒委員什麼時候該到場，而且每次院會主持會議時都會有宣告事項，強調委員唱名三次不到視同放棄，完全有議事規則可循。

輪到黃國昌發言時則說，民眾黨認為就是按照議事規則走，沒什麼好協商，這次事件跟民眾黨沒也什麼關。黃國昌說，他後來聽到有人說院長下午出去玩、出去喝酒，他看院長其實都在院內，還有人說院長去接待外賓，但民眾黨團查了之後發現都不是事實，不曉得哪來這麼多假訊息，因此覺得也沒有什麼好協商。

韓國瑜最後稱，為了杜絕類似事情再度發生，民進黨團提議立法院總質詢時由議事人員明定固定時間，若有立委未及時到場，主席可以宣布休息。黃國昌隨即發表不同看法說，他要先回去與民眾黨團討論，且也擔心萬一前面立委很多人改書面，那院會又要如何進行？不過話還沒說完遭柯建銘打斷稱「講的是口頭質詢」。

黃國昌因而爆氣怒吼「請你尊重人家發言好不好，每次在講話你插什麼話？你在講話我有在插話嗎？」隨後黃國昌轉身離去，柯建銘還稱「趕快離開！」最後朝野協商破局。

民眾黨 韓國瑜 黃國昌

延伸閱讀

朝野政黨協商破裂 韓國瑜低調離開議場不受訪

影／政黨協商 黃國昌：不能讓議事人員蒙受不白之冤

朝野角力民主基金會執行長人選 柯建銘：兩邊協商中

民主基金會董事長懸而未決 王鴻薇：綠營想架空韓國瑜

相關新聞

陳明通談林智堅論文抄襲案 重申世紀大冤案、認知作戰人云亦云

國安局前局長陳明通今天在「2022的學倫獵巫事件簿」新書發表會重申，新竹市前市長林智堅論文沒有抄襲，他在書中提出數個證據...

稱林智堅案「世紀大冤案」 台大：陳明通應向社會致歉

國安局前局長陳明通今在「2022的學倫獵巫事件簿」新書發表會重申，新竹市前市長林智堅論文沒有抄襲。台灣大學對此回應，2名...

批陳明通論文「豬腳說」 陳培哲：台大應成立調查小組

國安局前局長陳明通今天出席「2022的學倫獵巫事件簿：阿通師談林智堅論文門始末」新書發表會，要替愛徒林智堅平反「世紀大冤...

影／政黨協商 黃國昌：不能讓議事人員蒙受不白之冤

國民黨立院黨團總召傅崐萁、書記長洪孟楷、民進黨立院黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、民眾黨立院黨團總召黃國昌下午出席立法院長...

朝野政黨協商破裂 韓國瑜低調離開議場不受訪

立法院長韓國瑜上午發出通知，將於下午3時30分於立法院議場三樓會議室，邀請國民黨、民進黨、民眾黨三黨團進行朝野協商。國民...

劉和然成侯友宜熱門接班人？ 綠白呼籲「先把市政做好」

新北市副市長劉和然今天接受媒體專訪，雖對2026選舉沒有明確回答，但相關說法中引人聯想。有地方議員認為，劉和然最大本錢就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。