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陳明通首露面談新書 重申林智堅論文抄襲是「世紀大冤案」

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人物側寫／陳明通「戰清白」 林智堅2026重出江湖？

聯合報／ 本報記者王駿杰
新竹市前市長林智堅（左）與他的碩士論文指導老師、國安局前局長陳明通（右）。本報資料照片
新竹市前市長林智堅（左）與他的碩士論文指導老師、國安局前局長陳明通（右）。本報資料照片

新竹市前市長林智堅2022年爆出「碩士門」論文抄襲爭議，衝擊民進黨當年縣市長選情，引爆「一屍N命」質疑。林智堅和指導教授陳明通彷彿「命運共同體」，林智堅卸任後雖鮮少公開露面，但陳明通此刻出新書，企圖為林智堅平反「戰清白」，為論文門翻新頁，地方關於林智堅2026「重出江湖」的傳聞不斷。

參選失利後，林智堅似乎刻意放下身段，四處與基層民眾互動、拍照，到市區小吃店吃麵，強調「大家都很惜念自己」。雖然見不到林智堅本人，小智身影卻似乎無所不在。

2022年百里侯大戰宛如林智堅的「滑鐵盧戰役」，吞下從政生涯最大敗績。投入桃園市長選戰的林智堅，對國民黨就像「撿到手榴彈」，每天都有新爆點，一系列論文門、棒球場案簡直就像連續劇，讓林智堅以往完美先生的人設直接崩壞。

蔡英文總統無條件袒護「小英男孩」，不惜號召全黨「戰台大」，不但讓外界炸鍋，也讓林腹背受敵，因為不想拖累全黨，他最後選擇黯然退選，結局仍是火燒連環船。

回顧林智堅的政治生涯，一身白襯衫、時髦的油頭髮型，將自己打造成全新的政治品牌，完美形象卻因論文案、棒球場案被打成落水狗；昔日光鮮亮麗的小英男孩光環中箭，許多民進黨同志卻袖手旁觀，可見其黨內處境。

卸任公職後的林智堅行事低調，起初鮮少出現在螢光幕前，但從其臉書觀察可發現，林智堅去年起開始勤走竹市各地校園、公園，透過臉書宣揚自己任內的政績，談生活、談家庭，拉近距離；另外，他也針對時事批判，所培養的市議員子弟兵則定期拿現任市長高虹安的施政與前朝政績做比較，試圖勾起民眾回憶。

畢竟林智堅還年輕，台灣人也惜情。外界傳聞，這一切的鋪陳，都是林希望重新圈粉支持者，不無可能東山再起。有動才有風，地方上關於林智堅復出的風聲不斷。

不過，林智堅要復出，除了要獲得準總統賴清德支持，論文抄襲風向仍是最大變數，因為他始終不曾為了論文抄襲事件認錯、道歉；國安局長向來被視為「幕後高手」，外界也好奇，「恩師」陳明通這一番神操作，能否讓「愛徒」林智堅的汙點成功翻頁，還是會另闢戰場？

林智堅 論文抄襲 陳明通

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