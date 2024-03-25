蔡總統見泛歐綠黨 盼合作防假訊息提升供應鏈安全

蔡英文總統上午接見「泛歐綠黨訪問團」時表示，期待雙方能在假訊息防制、供應鏈安全以及經貿交流上有更緊密的合作；訪問團團長包瑞翰表示，未來樂見雙方持續相互投資，台歐雙邊關係不應僅侷限在經濟層面，而應更加廣泛，他也說，德國有句諺語是「綠色是希望的顏色」，期盼一起為雙邊帶來更多希望。

泛歐綠黨訪問團首度訪問台灣，訪團由歐洲議會對中國關係代表團團長包瑞翰率團，蔡總統上午在總統府接見訪團。

蔡總統指出，歐洲議會上月通過歐盟外交安全報告決議案，支持深化跟台灣全面性夥伴關係。她感謝歐洲議會及各位議員，以實際行動展現對台灣民主自由的肯定，並持續強化支持台灣的力道，也感謝歐洲綠黨支持台灣的國際參與。

總統表示，過去幾年台灣堅持以務實、穩健的態度，積極走向世界。面對威權主義的擴張和假訊息的威脅，台灣也跟其他民主國家加強合作，共同守護區域民主自由及穩定發展。

總統說，歐洲綠黨長期以來，在環境、人權及社會福利的關注，和台灣在淨零轉型及性別平權上的努力，都有相近的理念。議員來訪有助於台灣跟德國以及其他歐盟國家，針對共同關注議題深入交流。她也期待，雙方能在假訊息防制、供應鏈安全以及經貿交流上有更緊密的合作。

包瑞翰表示，這是泛歐綠黨首度訪問台灣，此行有三個目的。第一，表達他們的堅定信念，在面對日益增長的威權主義浪潮，民主國家必須保持高度團結。台灣和他們共享民主、人權及法治等價值，並在此基礎上建立彼此的團結。

第二，希望更加了解台灣社會的多元性、蓬勃發展的民主與充滿活力的公民社會。例如能從台灣人身上學習如何積極對抗假訊息的操弄。第三則是提升與台灣實質合作的機會，加強台歐夥伴關係。

包瑞翰表示，夥伴關係不只是象徵性，更是有實質行動，且涉及到包括經濟等不同層面。雙方必須合作打造更具韌性的供應鏈，但仍有許多其他面向，例如台灣過去對抗威權政權的經驗與歐洲如何處理歷史遺留問題等。

包瑞翰認為，社會議題也相當重要。台灣是亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，這讓他們非常珍視台灣，並希望提升雙方實質上的合作機會。未來樂見雙方持續相互投資。但他認為，台歐雙邊關係不應僅侷限在經濟層面，而應更加廣泛。

包瑞翰表示，在蔡總統過去8年的領導下，台灣在歐洲贏得了許多新朋友。儘管歐洲議會各黨團在許多議題上有分歧，但唯獨針對台灣議題，大家都是站在同一陣線支持台灣。

包瑞翰以德國為例，駐德國台北代表處及德國在台協會也已簽署「台德民間論壇」協議，做為雙邊公民對話的平台，這是雙方向前邁出的一小步，但也愈來愈受到大眾的關注。跟3、5年前相比，德國已越來越多人知道，台灣扮演著非常重要的角色。