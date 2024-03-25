「大巨蛋2.0」翻版？柯蔣大戰台智光案 藍綠白盤算牽動2026、2028

警用監視器傳輸費案引爆前後任台北市長柯文哲、蔣萬安開戰。綠營也開始圍攻台智光案，民進黨立委王定宇跳出來駡垃圾不分藍白，外界解讀，綠營想藉此「打柯轟蔣」，轉移剴剴案、蘇丹紅焦點；柯文哲猛打蔣萬安則是幫民眾黨立委黃珊珊鋪路2026、延續自己的2028；藍營認為，該案如同「大巨蛋2.0」，柯文哲難加分。

北市警用監視器弊案，從國民黨議員陳重文涉弊，演變成前後任市長戰火。國民黨議員李明賢說，柯文哲最主要目的就是創造政治聲量，尤其過去幾天，柯文哲的聲量幾乎銷聲匿跡，還被民眾黨立委黃國昌超車、碾壓，柯文哲這兩天頻開砲，包括與蔣萬安同台嗆聲、還到副市長李四川臉書留言，就是為了搶聲量。

李明賢直言，如果合約能處理，柯文哲早就處理了，若真心解決問題，為何柯文哲過去8年不解決，這件事等同就是大巨蛋2.0，但柯不能得了便宜又賣乖，炒作聲量的下場，就只有在「小草」堆裡取暖；柯文哲應該提供過去經驗，給蔣萬安建議，但若只想賺「政治財」，對柯文哲很扣分。

民進黨議員顏若芳說，柯文哲作為，第一要切割台智光弊案，還指藍綠一樣爛；再來就是凸顯只有柯文哲、民眾黨最清廉。柯文哲現在跟李四川、蔣萬安對打，也是要表明「千錯萬錯，都不是柯的錯」，柯任內就是議會的錯，蔣萬安任內就是蔣萬安的錯。

顏若芳說，別忘了，柯文哲當了8年市長，柯自稱忍了8年，但以柯文哲的個性怎麼會去忍8年，柯此時跳出來砲打，就是為了賺取聲量、博取大家眼球，還有切割台智光弊案，表示自己清廉，也唯有這樣，才會有黃珊珊2026參選台北市長，才會有藍綠一樣爛，柯文哲是2028的選擇。

民眾黨議員林珍羽說，這次台智光案，明顯感覺綠營猛打柯、蔣，因現階段台智光弊案，正好可以風向大轉彎，讓綠營藉機轉移蘇丹紅、兒虐案的媒體焦點，甚至還有機會同時殲滅藍白政敵。

林珍羽說，綠藉由台智光這個風向球，刻意轉移目標，但現在首都執政的是蔣萬安，蔣還是要面對4月8日開議質詢，身為現任市府，應該要好好面對北市府與台智光的合約、預算，確保北市警用監視器品質不受影響。