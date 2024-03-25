台智光費率爭議 蔣萬安強調面對問題解決問題
台北市長蔣萬安上午出席「2024台北首都盃國際技能競賽」記者會，此競賽是北府自1993年協助勞動部辦理國際技能競賽以降，時隔31年再度挑起技職教育的重要使命；不僅彰顯台北市對技職教育的高度重視，更將是邁向國際的前哨站。本次競賽邀請了來自國外9個國家共計20支隊伍參賽，這些參賽選手皆具有國際技能競賽正選國手資格，彼此互相切磋技藝。
對於台北市警用監視器預算的台智光案，所衍生台北市前後任市長互槓，台北巿長蔣萬安上午出席在市政府舉辦的「2024台北首都盃國際技能競賽」記者會前受訪時就「網路傳輸服務費預算」表示，目前未看到詳細議價的資料，只有會議記錄廠商所報上來的2200元費率報價，也已要求法務局及相關單即刻啟動解除106年柯市府所簽訂的「專案費率合約」的作業。至於解約金的部分，蔣萬安強調，已請法務局、資訊局等相關單位即刻進行解約；也會全面檢視與台智光其他的合約；該怎麼做就怎做。
而與台智光20年的合約的母約會不會也同時廢除，蔣萬安表示，警察局106年簽訂的專案費率合約是有爭議的，會即刻啟動解約的作業。
對柯文哲使用強烈字眼「說謊」、「鬼扯」是否是為自己未來鋪路？蔣萬安強調，面對問題解決問題。柯文哲是否與巿府互槓，蔣萬安再次強調，對市府而言想辦法解決，面對問題解決問題。
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