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花東快攻防 王國材表窒礙難行 傅崐萁批選擇性失憶

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
國民黨立法院黨團總召傅崐萁提出「花東快速公路建設特別條例」草案，交通部報告指出，本條例確有窒礙難行之處，致無法推動。交通部長王國材今天表示，此與過去依循個案計畫不同。記者邱德祥／攝影
國民黨立法院黨團總召傅崐萁提出「花東快速公路建設特別條例」草案，交通部報告指出，本條例確有窒礙難行之處，致無法推動。交通部長王國材今天表示，此與過去依循個案計畫不同。記者邱德祥／攝影

國民黨立法院黨團總召傅崐萁提出「花東快速公路建設特別條例」草案，今天在立法院交通委員會審查，審查前夕朝野展開攻防，引發關注。交通部報告指出，本條例確有窒礙難行之處，致無法推動。交通部長王國材今天表示，此與過去依循個案計畫不同。

王國材今天在立法院接受媒體聯訪時，談及窒礙難行理由時表示，民進黨執政後，在花東相關建設加起來達3000億元，過去所有預算都是經可行性綜合規畫核定，用分年計畫送到立法院，逐年完成，目前預計今年8月花東快速公路可行性評估報告出爐，過去甚至全國，各個案計畫都是走這樣程序，若用特別條例直接確定經費、規模或用什麼基金方式，這與過去走個案計畫不一樣。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，這三項建設包括蔡英文總統、副總統當選人蕭美琴皆支持這些建設，一日生活圈交通建設，全國人民引頸企盼多年，「預算案」與「法律案」兩者本質並不相同，該案非但沒有違憲之虞，增加預算也不是沒有前例。

傅崐萁指出，蔡英文總統2016年曾說，「持續改進東部交通，讓台灣其他地方的人能夠經常想到東部，讓回家的路更完善更安全」，2020年總統大選前，民進黨由時任交通部長林佳龍親自執筆，提出交通白皮書「西高鐵東快鐵」來實現全台6小時的一日生活圈。民進黨花蓮立委候選人張美慧、台東立委候選人賴坤成，在2024年立委競選公報都公開承諾爭取興建「花東快速道路」，傅崐萁批民進黨選前大家全力的推，選後是不是就選擇性失憶。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁提出「花東快速公路建設特別條例」草案，今天在立法院交通委員會審查。記者邱德祥／攝影
國民黨立法院黨團總召傅崐萁提出「花東快速公路建設特別條例」草案，今天在立法院交通委員會審查。記者邱德祥／攝影

交通部長 傅崐萁 立法院

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