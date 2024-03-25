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立院查鏡電視設調閱小組 藍營禮讓白委林國成當召集人

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委陳雪生（右）希望讓民眾黨立委林國成（左）擔任。圖／報系資料照
國民黨立委陳雪生（右）希望讓民眾黨立委林國成（左）擔任。圖／報系資料照

國家通訊傳播委員會（NCC ）審核通過鏡電視籌設過程疑雲重重，引發社會關注。立法院交通委員會在國民黨、民眾黨立委合作下將成立鏡電視調閱小組，國民黨籍召委陳雪生表示，藍、白立委私下互動良好，調閱小組召集人擬請民眾黨立委林國成出任，雙方合作沒有問題。

立院交通委員會日前在藍、白立委合作下，表決通過成立鏡電視調閱專案小組並將共提運作要點，交委會可望在27日順利通過鏡電視調閱小組運作要點，正式組成調閱專案小組調查鏡電視籌設爭議。

陳雪生指出，國民黨內部都沒有意見，應該就是定案，目標是讓林國成擔任鏡電視調閱專案小組召集人。他們展現出藍白合的誠意，加上他與林國成以前都在親民黨，早年便已熟識，相信這樣的合作不會有太多問題。

國民黨立委廖先翔指出，大家已經聊過，這個案子一定要與民眾黨合作，才能在投票時獲得人數優勢，主席其實就是主持人角色，國民黨的發揮空間仍相當大，黨內立委對林國成擔任召集人都沒有太多意見。

國民黨立委黃健豪指出，鏡電視調閱小組成立後，會要求NCC提供過去審核的文件，以便了解過去整合過程有無爭議，譬如股權結構及電視台上架時允諾NCC卻沒做到的事情，像是一開始有答應不可開設政論節目，但鏡電視最後仍然開設，這些都有爭議，要逐一審視。

黃健豪表示，如果NCC不提供相關資料，下個會期就凍結法案，7月NCC委員改選，他們一定也會做出反制。主要就是看審核過程是否與中天一致，如果鏡電視這樣可以通過審核，中天問題就不該存在，媒體管理方向應該要一致，個人會希望能夠要求NCC讓中天復台。

NCC 國民黨 鏡電視

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