陳明通新書平反林智堅「論文門」 綠議員：是時候還兩人清白

國安局前局長陳明通今發表新書，依書摘內容，陳明通替自己和新竹市前市長林智堅平反，指「選舉歸選舉」，攻擊林智堅、拉下陳明通，外溢北北基桃竹選情，此案彷彿「秀才遇到兵」，有理說理沒人聽，讀書美談變死穴。民進黨新竹市議員楊玲宜說，紛擾都是一時，選舉也是一時，是時候還給當事人清白，無論是林智堅或陳明通。

對此，記者今天上午致電給林智堅，但林電話未接，未獲回應。

楊玲宜指出，林智堅論文門可用一句話代表，就是「好心被雷親」，當時陳明通確實有問林智堅能否提供研究用的民調數據給調查官余正煌，而林正是基於同學情誼才會這麼做。

楊玲宜說，她不認識余正煌，但如果當初林智堅拒絕提供民調數據，就完全不會有論文門這些事情。余基於自己的學位，利用別人的數據資料，卻反咬人稱自己才是原創，但念過碩士班的人都知道，余當時要在6個月內畢業，當中還得完成口試，這幾乎是不可能的，另外，也是因為余之前提的論文研究題目遭指導教授打槍，才會找到陳明通指導。

楊玲宜表示，其實林智堅當時也沒意識到自己的論文會被直接給出去，導致與余正煌論文前面的章節與架構雷同，這是因為林將數據與初稿都給了對方，但兩人的論文除了架構，後面研究甚至題目都不一樣。再者，對陳明通而言，陳是指導教授，就是提供學生研究方向，比如研究理論或架構，這當然會造成林、余兩人的論文有些雷同，但架構雷同並不影響後面的研究結論，若要確定是否抄襲，就應該去比對整本論文的重複性與重疊性，不能因骨架一樣就高喊是抄襲，因此，論文門事件有無政治力介入，「當然有」。

林智堅的論文抄襲案，嚴重影響2022年民進黨九合一大選選情，近日媒體人訪問其指導教授陳明通，撰文出書談林智堅學倫案始末，書中提及論文淪為政治鬥爭工具、提款機，一起抄襲事件讓執政黨幾乎輸掉整場大選，甚至對岸也與台灣名嘴呼應加入戰局、下指導棋。