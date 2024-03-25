警監視器弊案..綠質疑市府恐有內鬼？蔣萬安：全面清查

台北市警用監視器傳輸費案弊案，除國民黨議員陳重文涉案，民進黨議員林世宗也點出，質疑北市府在柯文哲任內恐有內鬼，尤其目前北市府除警察局標案外，還有多個局處標案是由台智光承包，台北市長蔣萬安今天表示，北市府會全面清查、檢視，該怎麼做就怎麼做。

最早揭露台智光弊案的林世宗說，台智光案爭議最大的月租費率，柯為何將3M月租費率訂2200元？是誰建議的？他質疑柯市府疑似內神通外鬼，「台智光在市府背後有一股力量，案子才剛開始」。林還說，市府簽約要求台智光資費要比其他廠商低7%，「台智光說只有我能做，其他公司都不敢來議價。」

另外，除警察局的監視器傳輸費外，台智光也承攬體育局、教育局等許多局處標案。

蔣萬安今天出席台北首都盃國際技能競賽受訪表示，北市府後續都會來全面檢視其他標案，至於議員稱的質疑有內鬼？蔣萬安也說，會全面清查。