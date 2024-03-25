台智光案大戰！蔣萬安反擊 即刻解除柯文哲任內2200元專案費率合約

台北市警用監視器傳輸費案爭議，引爆柯蔣大戰。外界質疑，為何前市長柯文哲任內訂定3M月租2200元高費率？是否無議價的書面紀錄？台北市長蔣萬安今天受訪時表示，的確目前並沒有看到相關詳細議價過程的資料，只有通過費率的會議記錄；由於專案費率有爭議，北市府即刻啟動解除106年柯簽訂的警察局2200元專案費率合約相關作業。

蔣萬安上午出席台北首都盃國際技能競賽受訪，對於警用監視器傳輸費的費率爭議，蔣萬安表示，的確目前並沒有看到相關詳細議價過程的資料，目前看到，就是會議紀錄，廠商報上來的2200元費率通過，北市府已經要求法務局相關單位，即刻啟動解除106年柯市府簽訂的警察局專案費率合約相關作業。

至於解約金會多高？蔣說，所以法務局、及資訊局等相關單位，就會即刻來啟動解除子約的作業。蔣萬安說，正因為106年簽訂的這個子約，子約訂了3M、2200元的費率，市府即刻來進行解約作業。

媒體追問，是否也會一併研究是否解決母約？蔣萬安說，目前市府認為，警察局所簽訂的106年對市府的專案費率合約是有爭議，會即刻啟動解約作業。

柯是否劍指2026、2028？蔣說，「我們面對問題、解決問題」。