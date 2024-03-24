影／賴清德弱勢及身障童樂會 期許兒童有一技之長能獨立自主

由社團法人中華身心障礙者職業技藝協會主辦的第36屆「寶貝童心 夢想起飛」聯歡童樂會下午在總統府前廣場舉行，副總統賴清德在衛生福利部長薛瑞元陪同下出席，提前為台灣的弱勢及特殊家庭兒童歡度兒童節，並與現場弱勢家庭、身心障礙小朋友開心互動。

賴清德致詞時先祝現場小朋友兒童節快樂，表示他每一年都參加該活動，所以知道這活動的重要意義，賴清德指出，弱勢兒童的面相很廣，除了邀請小朋友參觀總統府，最重要的是身心障礙兒童能學得一技之長，以此為職業，未能能獨立自主，照顧自己。