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影／賴清德弱勢及身障童樂會 期許兒童有一技之長能獨立自主

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
副總統賴清德（右三）今天下午在總統府出席「寶貝童心 夢想起飛」聯歡童樂會，並與現場弱勢家庭、身心障礙小朋友開心互動。記者胡經周／攝影
副總統賴清德（右三）今天下午在總統府出席「寶貝童心 夢想起飛」聯歡童樂會，並與現場弱勢家庭、身心障礙小朋友開心互動。記者胡經周／攝影

由社團法人中華身心障礙者職業技藝協會主辦的第36屆「寶貝童心 夢想起飛」聯歡童樂會下午在總統府前廣場舉行，副總統賴清德在衛生福利部長薛瑞元陪同下出席，提前為台灣的弱勢及特殊家庭兒童歡度兒童節，並與現場弱勢家庭、身心障礙小朋友開心互動。

賴清德致詞時先祝現場小朋友兒童節快樂，表示他每一年都參加該活動，所以知道這活動的重要意義，賴清德指出，弱勢兒童的面相很廣，除了邀請小朋友參觀總統府，最重要的是身心障礙兒童能學得一技之長，以此為職業，未能能獨立自主，照顧自己。

對於即將在在5月20日就任總統，賴清德承諾說，「520就職之後，也會秉持這樣的精神，讓身心障礙的兒童能夠得到更好的照顧、身心障礙的家庭也可以得到扶持，弱勢的家庭統統都應該要得到政府應有的照顧，不致於孤單、那也不致於無助，然後產生問題。應該台灣是要在這塊土地上，每一個人，不分族群、不分年紀，哪怕是身心障礙，也有機會追求他們的夢想，那這樣的國家才是值得尊敬的偉大的國家！」

副總統賴清德今天下午在總統府出席「寶貝童心 夢想起飛」聯歡童樂會，致詞時指出，弱勢兒童的面相很廣，除了邀請小朋友參觀總統府，最重要的是身心障礙兒童能學得一技之長，以此為職業，未能能獨立自主，照顧自己。記者胡經周／攝影
副總統賴清德今天下午在總統府出席「寶貝童心 夢想起飛」聯歡童樂會，致詞時指出，弱勢兒童的面相很廣，除了邀請小朋友參觀總統府，最重要的是身心障礙兒童能學得一技之長，以此為職業，未能能獨立自主，照顧自己。記者胡經周／攝影
副總統賴清德今天下午在總統府出席「寶貝童心 夢想起飛」聯歡童樂會，並與現場弱勢家庭、身心障礙小朋友開心互動。記者胡經周／攝影
副總統賴清德今天下午在總統府出席「寶貝童心 夢想起飛」聯歡童樂會，並與現場弱勢家庭、身心障礙小朋友開心互動。記者胡經周／攝影

賴清德

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