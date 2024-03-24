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台智光案 柯文哲批蔣萬安配合廠商不合理要求

中央社／ 嘉義市24日電

台智光案引發台北市前後任市長互槓，民眾黨主席柯文哲今天說，問題不在費率，要請教蔣萬安為什麼要配合議會但書及廠商不合理要求，這才是問題所在。

台北市政府副發言人郭音蘭回應，包含費率在內，監視器的汰換數量及契約都是在柯文哲任內訂定，她要反問柯文哲，為何要與廠商再訂定專案合約，又為何把費率訂到每支每月2200元，請柯文哲不要再跳針閃躲。

郭音蘭指出，柯文哲8年任內一直沒作為，直到蔣萬安上任才與廠商協議，將費率從2200元降價至2100元，呼籲柯文哲不要只會卸責，也不要再轉移焦點，把「說謊」兩個字吞回去。

國民黨台北市議員陳重文涉嫌收受台灣智慧光網賄賂，遭檢廉單位搜索，檢察官聲請羈押陳重文獲准，台智光與北市府間的合約引發關注。

柯文哲22日質疑，他最後1年台北市長任內，網路傳輸服務費預算是新台幣4.6億元，隔年蔣萬安上任，送到議會預算是5.5億元；台北市政府則回應，預算增加是依柯市府時期訂下的費率與議會但書。

柯文哲今天出席民眾黨立委張啓楷嘉義服務處揭牌儀式，會後接受媒體聯訪；媒體問到，台北市副市長李四川質疑柯文哲任內沒把母約解掉，還在民國106年把警察局監視器全部與台智光再訂定一個專案網路的子約，109年在這專案子約訂明3M費率月租費2200元。

對此，柯文哲說，這起事件已紛擾多日，「如果有錯，改掉就好」；柯文哲並質疑國民黨為什麼不敢開臨時會，若覺得沒有問題，就去議會接受質詢，以及費率是他市長任內所簽訂，但「為什麼同樣的費率，柯文哲的預算是4.6億元，蔣萬安擔任市長就變成5.5億元」。

柯文哲還表示，台北市1萬多支攝影機，是應全部用3M傳輸，還是部分用2M傳輸可以解決，這起事件本身就很清楚。

柯文哲指出，這個合約是前市長郝龍斌時代簽訂，一簽25年，當時就覺得這個合約以後會出問題，但台灣是法治國家，不能認為這個合約有問題就停掉，只能盡最大力量去監督。

他說，市議會加的但書是國民黨、民進黨議員所加，當時覆議被藍綠推翻，他在市長任內最後1份公文還特別加註「財團勾結議會，詐取國家錢財，以及惡形惡狀必須除掉」，告知但書是違反常理，請下任政府要處理。

柯文哲說，今天要請教蔣萬安，為什麼要配合議會但書，以及廠商的不合理要求，將台北市所有攝影機全改為3M傳輸，這才是問題所在。

另外，對於李四川在臉書（Facebook）發文轟柯文哲「因為你8年的漠視才產生今天的結果」；柯文哲說，蔣萬安不敢出面，只好派人出來面對，台灣是法治國家，不能看合約以後會有問題就停掉。

柯文哲進一步表示，這次台智光被抓到，就用這個理由停掉合約，若是新的電信公司承接，台北市1萬多支攝影機是有空窗期，除非雙方合意解約且都願意配合，不然沒那麼容易；簡單說，「若是這樣可以解決，我早就做了，哪裡還輪得到李四川」。

柯文哲 蔣萬安

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