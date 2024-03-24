聽新聞
test
0:00 / 0:00

監視器爭議 柯文哲、蔣萬安激烈交鋒

聯合報／ 記者楊正海歐陽良盈／台北報導
民眾黨主席、台北市前市長柯文哲（左）、現任市長蔣萬安（右）昨天一同出席清大月涵堂修建動土典禮。雙方入座後柯文哲率先打破沉默，主動提及台智光案，兩人短暫交談。記者林俊良／攝影
民眾黨主席、台北市前市長柯文哲（左）、現任市長蔣萬安（右）昨天一同出席清大月涵堂修建動土典禮。雙方入座後柯文哲率先打破沉默，主動提及台智光案，兩人短暫交談。記者林俊良／攝影

台北市議員陳重文因警用監視器涉貪案被收押禁見，引發台北市長蔣萬安和前市長柯文哲連日為監視器合約隔空交鋒，兩人昨出席活動同框，柯向蔣解釋當時簽約原由，但蔣一離開，柯不干示弱嗆蔣「好膽就去臨時會啊」，副市長李四川回擊「因為你8年的漠視，才產生今天的結果」。

蔣萬安昨先是表示，警察局的專案費率是在柯市長任內民國106年簽訂，3M費率月租2200元，再加上議會但書要求全面使用3M，北市府依此編列預算，要問柯主席為什麼要簽2200元費率專案？

蔣萬安轉往出席清大月涵堂修建動土典禮，柯文哲也出席，兩人座位被安排在一起，也短暫交談監視器案，蔣萬安在活動結束後即離開，柯文哲則留下受訪。

柯文哲說，他只問兩個問題，第一，為什麼不敢開臨時會？如果是坦蕩蕩誠心檢討，就開臨時會，把來龍去脈講清楚；第二點最關鍵 ，為什麼柯編的預算是4.6億，到蔣才隔1年，卻變5.5億，多了9千萬，「如果我當台北市長，我一定把它擋住」。

柯文哲說，任內就有議員在施壓，警察局前局長壓力大，他說他來扛，2M就可以解決，不需要3M；廠商為多賺一點錢，就去施壓議會，他覺得做事合理就好，每一支攝影機去測，如有延遲、影像不清用3M，其他可以用2M解決，就繼續用2M，他任內3M攝影機只有23%，另77%是用2M，但是廠商貪心想賺更多，希望100%都用3M。

「看柯市長如此咄咄逼人，我就不忍了」，李四川指出，柯任內不但沒有把母約解掉，還在106年與台智光公司再訂一個專案網路的子約；柯編列112年警局監視器預算時，是23%用3M，77%用2M，所以才會編4.6億元，但留給蔣市府因覆議失敗，議會但書要求全部都要用3M，「不必問蔣市府，所有的答案都依柯市長制定的」。

柯文哲見狀又在臉書出示卸任前最後一份公文，「請警察局向下任市長提報議會但書窒礙難行事由」、「該但書實際上為財團勾結議會，詐取國家財產之惡行惡狀，必須公告於世，予以遏止」柯強調，在他任內他負責，蔣萬安不要再胡扯費率，為了卸責說謊。

北市副發言人李政軒指出，說謊是非常嚴重的指控，蔣萬安在哪一件事情上說謊？請柯提出具體證據，否則把這兩字吞回去。柯不要再以公文上的辭藻卸責、閃躲，八年之間沒有作為，也擋不下議會但書的是誰？所有責任推給下一任的又是誰？

李四川 柯文哲 監視器 蔣萬安 陳重文

延伸閱讀

開戰了！駁柯文哲監視器案公文 北市府再轟柯「把這2字吞回去」

蔣市府批柯文哲左閃右躲 白營反嗆不出席臨時會才鴕鳥

台智光爭議燒！柯文哲公布北市長任內最後一份公文 籲蔣萬安別說謊

柯文哲態度惹怒李四川 游淑慧批柯「做人厚道點」：有種去砍台智光

相關新聞

監視器爭議 柯文哲、蔣萬安激烈交鋒

台北市議員陳重文因警用監視器涉貪案被收押禁見，引發台北市長蔣萬安和前市長柯文哲連日為監視器合約隔空交鋒，兩人昨出席活動同...

不忍了..釣出柯文哲留言戰1點不合理 李四川用6字親回

國民黨議員陳重文涉入警用監視器弊案，北市副市長李四川昨臉書貼文轟柯說「看柯文哲咄咄逼人，我就不忍了」，並點出台智光案問題...

開戰了！駁柯文哲監視器案公文 北市府再轟柯「把這2字吞回去」

台北市議員陳重文涉警用監視器涉貪案被收押禁見，引發台北市長蔣萬安和前市長柯文哲為監視器預算隔空交鋒。對於柯文哲今晚在臉書...

政治聲量「他」最紅 為何超車贏過蔡英文、柯文哲？

立法院長韓國瑜二月二號正式上任，一個多月的表現，在台灣民意基金會公布的最近民調中，滿意度達52%，受到高度肯定。透過《網路溫度計》最新政治口碑排名發現，與2月口碑排名「政治人物口碑排名」（時間：2024/03/14～2024/03/20）從第三名躍升第一名，超越總統蔡英文以及民眾黨主席柯文哲，共20多萬筆聲量，是第二名蔡英文的2倍、第三名柯文哲的4倍。

蔣市府批柯文哲左閃右躲 白營反嗆不出席臨時會才鴕鳥

台智光爭議延燒，台北市政府發言人李政軒批台北市前市長柯文哲左閃右閃，民眾黨發言人吳怡萱今反批，蔣市府要接受「被廠商狹持」...

台智光爭議燒！柯文哲公布北市長任內最後一份公文 籲蔣萬安別說謊

台北市議員陳重文涉監視器弊案羈押禁見，台智光爭議持續擴大。台北市前市長柯文哲今傍晚在臉書公布卸任前最後一份公文，文中直指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。