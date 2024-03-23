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陳水扁和彰師大學生座談 稱王金平是「太陽花學運之父」

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
前總統陳水扁也在臉書上發文指出，本月21日到彰師大演講時，公開稱立法院前院長王金平是「太陽花學運之父」。本報系資料照
前總統陳水扁也在臉書上發文指出，本月21日到彰師大演講時，公開稱立法院前院長王金平是「太陽花學運之父」。本報系資料照

318太陽花學運十周年剛過，前總統陳水扁也在臉書上發文指出，本月21日到彰師大演講時，公開稱立法院前院長王金平是「太陽花學運之父」，並貼出與學生的大合照與學生排隊上台和他自拍的照片。

彰化師範大學學生會舉辦通識講座，以「國家領導的藝術」為主題邀請陳水扁演講，透過與學生接觸分享他的政治觀點和對台灣民主發展的貢獻，並透過深入的討論和反思，激發學生對民主的關注。

學生會介紹陳水扁時指出，他作為台灣政治史上第一位政黨輪替的總統，見證並推動了台灣民主的歷史性時刻。透過探討關於領導國家的藝術，與民主價值的重要性，並一同回顧台灣政治發展歷程。

陳水扁昨也在臉書中指出，感謝彰師大學生會的熱心安排，也見識到學生會幹部辦事能力絕對不是蓋的。由於演講場地在進德校區王金平活動中心4F的于敦德展演廳，他就地取材就從王金平院長談起，並公開稱王院長為「太陽花學運之父」。

太陽花學運 王金平 陳水扁

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