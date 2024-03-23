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林濁水：應宣示主權的是台海中線、金廈海域 非太平島

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
前立委林濁水。圖/聯合報系資料照片
前立委林濁水。圖/聯合報系資料照片

立法院外交國防委員預計5月16日登太平島考察，由立法院副院長江啟臣帶隊。前立委林濁水今早在臉書表示，出現主權或國安緊張時才需要宣示主權，外交國防委員應該要對台海中線、金廈海域宣示主權，而不是去太平島。

林濁水表示，現在台灣軍事情勢緊張的防空識別區是台海中線、金廈海域，外交國防委員主張宣示主權，應該要到澎湖、金門、東沙去宣示，怎麼會到1500公里外，島嶼本身最近幾年都沒有爭端的太平島？

林濁水指出，太平島所屬南沙、中沙附近的海域島礁主權危機確很緊張，但緊張的是中菲為仁愛喑礁、黃岩礁劍拔弩張，藍白外交國防委員去太平島宣示主權，是要湊什麼熱鬧？

林濁水酸，難道是要去站美國、菲律賓的邊，還是為中共助陣，悍衛大中國9段線中的「歷史傳統海域」而對抗美菲？

台海 太平島 林濁水 金廈海域

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