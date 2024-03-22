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兵凶戰危拖累台灣觀光？陳建仁否認：現在政策盼維持現狀
國民黨立委羅明才今天在立法院質詢，台灣是否再推動獨立或獨立公投，行政院長陳建仁答詢，政府現在的政策是希望維持現狀，不希望任何威權國家單方面破壞現狀。
陳建仁答詢，交通部去年訂的600萬人次國際觀光客目標已圓滿達成，今年會把目標訂在疫情前的情況，今年目前為止，來自東南亞、東北亞、港澳的旅客都不少，沒有委員所說的，因為兵凶戰危，導致觀光人數減少的情形。
陳建仁答詢，很多理念相同的自由民主國家都盼望區域穩定，努力希望不要有片面破壞現狀的狀況發生，希望威權獨裁國家不要窮兵黷武，要讓地區能夠穩定。台灣本身已經是一個主權獨立、自由民主法治前線的國家，在自由民主法治發展以及人權保障上，都可作為東亞其他威權國家的典範。
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