兵凶戰危拖累台灣觀光？陳建仁否認：現在政策盼維持現狀

國民黨立委羅明才今天在立法院質詢，台灣是否再推動獨立或獨立公投，行政院長陳建仁答詢，政府現在的政策是希望維持現狀，不希望任何威權國家單方面破壞現狀。

陳建仁答詢，交通部去年訂的600萬人次國際觀光客目標已圓滿達成，今年會把目標訂在疫情前的情況，今年目前為止，來自東南亞、東北亞、港澳的旅客都不少，沒有委員所說的，因為兵凶戰危，導致觀光人數減少的情形。