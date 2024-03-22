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影／520前可能廢死 王鴻薇：有違8成8的民意

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇（中）、王育敏（右）、游顥（左），上午在黨團舉行記者會，搶先公布各大法官心證，而其中高達9名大法官，態度都是支持廢死。記者黃義書／攝影
國民黨立委王鴻薇（中）、王育敏（右）、游顥（左），上午在黨團舉行記者會，搶先公布各大法官心證，而其中高達9名大法官，態度都是支持廢死。記者黃義書／攝影

國民黨立委王鴻薇、王育敏、游顥，上午在黨團舉行「公布9名大法官廢死心證！蔡英文卸任前推廢死！賴清德等著民調雪崩」記者會，針對憲法法庭4月23日將召開死刑言詞辯論庭決定死刑存廢一案，可能在520前後宣布「廢死」，就此搶先公布各大法官心證，而其中高達9名大法官，都是態度都是支持廢死。

王鴻薇更痛批民進黨，趁蔡英文卸任前廢死，有種就在 520後宣布，用這些自以為是的「進步價值」凌駕人民生命，如果民進黨要強迫這個國家原諒這些兇手，人民絕對不會原諒民進黨。

王鴻薇表示，廢除死刑完全違背8成8的人民反對廢死的認知。民進黨執政八年，大法官全部都是同一位總統任命，就是為了執行總統意志推行廢死。

王鴻薇表示，民進黨有種就520後公布「廢死」，讓下任總統賴清德和大法官們一同面對人民。

大法官 廢死 死刑 民進黨 王鴻薇

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