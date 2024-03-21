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拿立院專供酒當輔選伴手禮？陳菊駁斥稱「去探友」 黃國昌籲監察院做1事

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
監察院長陳菊。本報資料照片
監察院長陳菊。本報資料照片

2024年總統及立委選舉期間，監察院陳菊遭指替子弟兵輔選，民眾黨立委黃國昌今天說，陳菊當初說去參加教會彌撒，如今卻改口是去探友，有無違反監委自律規範，不是陳菊自己說了算，監察院如果還保有一絲尊嚴，應該啟動紀律委員會進行調查。

黃國昌今天在立法院質詢時指控，陳菊曾經在選舉期間到高雄輔選，車上居然還有立法院的專供酒，陳菊辦公室則透過聲明駁斥，車上物資是陳菊個人物品，沒有私相授受、無關納稅人的錢，黃國昌透過媒體「看照片漫天說故事」，當天是陳菊私人探友行程。

黃國昌下午在臉書發文表示，針對他在今年1月揭露的違法輔選，陳菊今天做出回應說是去探友，指責黃國昌看照片漫天說故事，「這就奇怪了，當初陳菊不是說是去參加教會彌撒嗎？怎麼現在突然改口？」難道是當天根本沒有舉辦彌撒，意識到謊言被戳破。

黃國昌質疑，還是因為當初在場的另外兩個人，高雄市民政局副局長蔡翹鴻說是參加茶敘，民進黨立委李柏毅則說是參加座談，陳菊發現說法兜不攏，所以才趕緊改口，「陳菊要嗆我『說故事』之前，不妨先跟國人說明為什麼要說謊吧！」

黃國昌強調，高雄市政府內部有吹哨者看不過去，向他檢舉當天是蔡翹鴻銜命，安排這場先後交錯到場的輔選活動，陳菊有無違法輔選、違反監察院監察委員自律規範，不是自己說了算，監察院如果還有最後一絲尊嚴、不願被民進黨踐踏，應該即刻啟動監察委員紀律委員會，對陳菊是否違法輔選進行調查，給人民一個交代。

監察院 陳菊 黃國昌

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