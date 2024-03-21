香港基本法23條通過 總統府：赴當地工作旅遊恐有風險

近日香港根據其基本法第23條訂定並實施維護國家安全條例，總統府發言人林聿禪今天表示，政府高度關注此項立法後續對港人及生活於香港各國人士自由安全的威脅。此外，也對港府強行通過如此衝擊人權的立法表達遺憾。

林聿禪表示，呼籲港府應以保障自由與人權為重，香港的穩定發展，符合香港、區域及國際社會的共同利益。此外，林聿禪也強調，對於香港「維護國家安全條例」及「港版國安法」等相關法規對施行後可能對前往當地工作、旅遊國人帶來安全風險，政府將持續注意並適時因應。

香港立法會19日三讀全票通過俗稱基本法23條立法草案的維護國家安全條例草案，內容明訂，香港特別行政區應自行立法禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府及竊取國家機密的行為，禁止外國的政治性組織或團體在香港特別行政區進行政治活動，禁止香港特別行政區的政治性組織或團體與外國的政治性組織或團體建立聯繫。