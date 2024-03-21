金門釣客遭陸方留置遲遲未歸 陳福海籲請大陸速移交

兩位家住金沙鎮的民眾在本月17日出海釣魚遭遇大霧不慎迷航至泉州圍頭海域，雖北京國台辦隔天就宣布將盡快安排人船返回金門，迄今兩人仍被留置在大陸海警船上。金門縣長陳福海今天表示，兩位鄉親是單純休閒海釣，因天氣驟變才不慎迷航，盼對岸有關單位能儘速讓金門鄉親返家，縣府水試所漁船已待命，能隨時前往指定海域將人帶回，盡快讓事件落幕。

金門縣府表示，出海釣魚遭遇大霧迷航的釣客均為金沙鎮在地鄉親，據了解兩人住在同一個村莊，平時都有在海邊磯釣或是搭乘小船在近岸釣魚的紀錄，兩人失蹤的17日中午前天氣狀況仍不錯，沒想到下午天氣驟變金門海域起了大霧，導致兩人駕駛配備較為簡單的波特艇失去方向。

縣府表示，消防局在17日晚間接獲家屬報案後立即啟動協尋機制，陳福海也同步指示警消單位協同海巡等單位擴大協尋海陸場域，隔日清晨就傳來兩位鄉親因迷航被大陸海警救起的消息，事後由金門海巡隊與廈門海事局等搜救單位洽談人員接回事宜。

縣府大陸事務辦公室透露，縣長陳福海在得知兩位迷航的鄉親平安無虞後，也向金門海巡隊表示將全力協助人員的接返作業，並透過管道向北京國台辦、福建省台辦傳達金門鄉親的謝意，希望對岸有關單位能盡速安排兩人返回金門，除了讓家屬安心也可以讓相對不平靜的兩岸關係增添和善氛圍。

據了解，目前2人仍被留置在大陸海警福建支隊的船上，雖然大陸國台辦表示，將盡速安排人船返回也已超過2日，家屬十分擔憂，金門各界議論紛紛。陳福海除了透過管道向對岸表達縣府願前往接人皆船的態度，也再次呼籲盼大陸有關當局能以最快程序安排兩位海釣不慎迷航的金門鄉親返家，為兩岸交流守望互助譜寫暖意，彰顯金門與福建間長久來的綿密交融情誼。