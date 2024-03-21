違反行政中立？被爆料輔選伴手禮是立院專供酒 陳菊辦公室回應了

民眾黨立委黃國昌今天表示，監察院長陳菊總統大選期間跑去高雄輔選，已經很扯了，車上的輔選伴手禮竟然是立法院專供酒。陳菊辦公室回應，車上物資是陳菊個人物品，沒有私相授受、無關納稅人的錢，黃國昌看到紙箱就開槍的行徑，可以停止了。

今年初大選投票日逼近，國民黨立院黨團前總召曾銘宗接獲爆料，高雄市民政局副局長蔡翹鴻安排召集神職人員在綠營色彩濃厚的「舊城教會」聚會，民進黨立委候選人李柏毅穿競選外套到場，陳菊也現身，還被拍到坐上有立法院專供酒紙箱。曾銘宗質疑陳菊是否為子弟兵李柏毅輔選？恐違反行政中立。

陳菊辦公室表示，2023年立法院招標購買的金門酒廠立法院專供酒，立法院如何分配，跟陳菊絕對無關。近日黃國昌一再於各種媒體上「看照片漫天說故事」，但所指當天是周末假日，陳菊私人探友行程，這是台灣社會人人都有的人身自由，當天所言所行更無關政治和選舉，此為前已澄清之事，請勿耗費社會資源於不實舊聞。